Як заявив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в етері 24 Каналу, сам факт окупації стратегічного ядерного об'єкта такого масштабу є безпрецедентним у світовій історії.

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Чим небезпечне підключення Запорізької АЕС до енергосистеми Росії

Кузан розповів, що Запорізька АЕС повністю мілітаризована: на її території перебувають російські військові, техніка та зброя. Це грубе порушення всіх міжнародних норм – зокрема Статуту ООН і принципів МАГАТЕ, організації, яка має забезпечувати ядерну безпеку під егідою ООН.

Однак ефективні міжнародні механізми стримування виявилися неспроможними. Попри численні резолюції та місії, російська присутність на ЗАЕС не зменшується. Реальні інструменти впливу на Росію відсутні, а сама країна продовжує залишатися членом ядерного клубу, розвиваючи атомну енергетику навіть у низці європейських країн.

Тому розраховувати на якісь більш-менш дієві заходи реагування, просто не доводиться. Ми припинили це робити вже у 2023 році, коли всі їхні місії вже закінчились,

– наголосив Сергій Кузан.

Запорізька АЕС залишається ключовим питанням у міжнародних перемовинах. Сполучені Штати й країни ЄС регулярно порушують тему її приналежності у контактах із Росією. За міжнародним правом, ядерні об'єкти мають бути повністю демілітаризованими та перебувати під контролем цивільного персоналу. Натомість сьогодні персонал станції перебуває в умовах, близьких до заручництва, а станція – фактично в режимі примусової експлуатації.

Відсутність координації з міжнародними організаціями, продовження мілітаризації ЗАЕС та спроби ввести її в російську енергосистему – усе це підтверджує, що Кремль не налаштований на мирне врегулювання. Їхня стратегія – затягування часу й створення нових точок напруги.

Це свідчить про одне: Росія не готова до реальних мирних перемовин. Вони не мають намірів робити жодних кроків у цьому напрямку,

– зазначив голова Українського центру безпеки та співпраці.

Росіяни продовжують вводити Запорізьку АЕС в експлуатацію – це складний і небезпечний процес, для якого необхідно кілька тисяч осіб персоналу.

Зазначимо, 22 травня на будівлю тренувального центру Запорізької АЕС втретє за рік впав невідомий дрон. Росія, при цьому, не надає МАГАТЕ доступу для огляду пошкодженої споруди.