Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Стіва Віткоффа для Breitbart News.

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Які основні питання на переговорах на думку Віткоффа

Стів Віткофф вважає, що американська сторона зробила багато для звуження кола питань на російсько-українських переговорах. Однак наразі в Україні є 5 регіонів, які є предметом суперечок між сторонами.

Росія має контроль – переважний контроль – над двома з цих регіонів. Українці частково контролюють інші три, тож мова йде про те, як ми будемо оцінювати ситуацію – є різниця між тим, де проходить лінія фронту, де перебувають війська, і де адміністративні межі,

– сказав дипломат.

За словами Віткоффа, США неформально розмовляють з обома сторонами. Зокрема, обговорюється питання можливих поступок. Наприклад, чи погодилася б Росія відійти за певні адміністративні межі. Спецпредставник Трампа додав, що подібні питання ставлять і Україні.

Також важливою частиною переговорів є Запорізька АЕС.

"Вона своєрідна "перлина", і хоча наразі закрита, її потрібно відновити, адже вона забезпечує електроенергією деякі міста в Києві. Ось про які питання йде мова. Як Україна зможе отримувати воду та доставляти товари на ринки?", – сказав посланець.

Проте Віткофф переконаний, що проблема полягає в тому, що США досі не вдалося посадити обидві сторони за стіл переговорів.

Водночас посланець висловив сподівання, що невдовзі пройде особиста зустріч Зеленського та Путіна.