Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Стіва Віткоффа в інтерв'ю для Breitbart News.

Цікаво Віткофф каже, що без його розмов "тет-а-тет" з Путіним неможливо зупинити війну

Що треба першочергово розв'язати щодо війни в Україні

За словами спецпредставника Дональда Трампа, серед основних питань, які ще потрібно обговорити з обома сторонами, є деталі щодо окупованих територій України, Запорізької АЕС, яка наразі не працює, та доступу України до водних шляхів.

Я думаю, що головні проблеми тут – це регіони, атомна станція, та те, як українці зможуть використовувати річку Дніпро та вийти до океану,

– сказав Віткофф.

Американський посадовець зазначив, що є питання, які, на його думку, не буде важко розв'язати, якщо зібрати всі сторони за столом переговорів.

"Вони почнуть спілкуватися один з одним, ми звузимо кола питань між ними, а потім знайдемо компроміси та креативні рішення для розв'язання кожної з їхніх проблем", – каже спецпредставник Трампа.

Стів Віткофф стверджує, що фізично цього можна досягнути, а також висловив сподівання, що незабаром будуть "хороші новини". Тому, як каже посадовець, є великий шанс покласти край цьому конфлікту.

Крім того, американський чиновник зауважив, що важливими також є водні шляхи та те, як Україна виходить до Чорного моря, що дозволяє їй виходити до світового океану через з'єднання із Середземним морем. За словами спецпредставника, це необхідно буде також обговорити на перемовинах.