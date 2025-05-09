Натомість, старший радник президента Дональда Трампа в ексклюзивному інтерв'ю для Breitbart News пригадав, що за часів адміністрації Байдена між Вашингтоном і Москвою взагалі не було жодної комунікації. Він назвав таку політику провальною, передає 24 Канал.

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Без діалогу з Путіним не досягти кінця війни

За словами Віткоффа, президент Трамп доручив йому налагоджувати діалог з Росією і шукати шляхи до завершення війни. Політик назвав Путіна "центральною постаттю у цьому конфлікті".

Якщо ми з ним не говоримо, як ми взагалі можемо розраховувати на якесь вирішення? Це просто неможливо. Тому сама ідея, що ми не повинні з ним говорити – абсурдна,

– пояснив Віткофф.

Також він не бачить потреби у присутності на його зустрічах із Путіним інших людей та перекладачів. Каже, переговори наодинці були ефективними. Після них він передавав всю інформацію керівництву й команді з питань зовнішньої політики.

Нагадаємо, що раніше The Washinghton Post писав про те, що Віткофф зазнає критики адміністрації Трампа через використання кремлівських перекладачів і проведення переговорів з Росією без американських радників.