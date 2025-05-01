Повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.

Дивіться також Мирні переговори зайшли в глухий кут: ЗМІ дізналися, що Віткофф пропонував Путіну

Які дипломатичні процедури порушує Віткофф

Віткофф, який фактично став особистим послом Трампа при президенті Росії Владіміру Путіну, одночасно займаючись справами на Близькому Сході, бере участь у переговорах найвищого рівня самостійно.

І, як кажуть, навіть іноді вдавався до послуг кремлівських перекладачів, що є порушенням давньої дипломатичної процедури,

– повідомляють численні джерела видання.

Крім того, під час останньої зустрічі з російською стороною минулої п’ятниці Віткофф привітав Путіна як давнього друга – без супроводу американських радників, експертів і військових офіцерів, які зазвичай беруть участь у таких переговорах.

"Сам Путін не був присутній на п'ятничній зустрічі наодинці, натомість його супроводжували помічник Юрій Ушаков і голова суверенного фонду добробуту Москви Кирило Дмитрієв", – зазначається у статті.

Один членів першої адміністрації Трампа жорстко розкритикував Віткоффа за такий підхід.

Хороший хлопець, але незграбний грьобаний ідіот. Він не повинен робити це поодинці,

– наголосив він.

Водночас інші вважають, що на Віткоффа покладено надто велику відповідальність.

"Як Віткофф розподіляє свій час між двома дуже складними переговорами? Я думаю, він хороший хлопець, але іранська проблема настільки складна, що я сподіваюся, що він приведе в команду більше людей", – заявив ізраїльський експерт з безпеки Денні Цитринович, маючи на увазі переговори США з Росією і переговори про припинення вогню і звільнення заручників між Ізраїлем і ХАМАС, а також про перегляд угоди з Іраном щодо його програми створення ядерної зброї.

Яка Роль Віткоффа і Келлога

Після інавгурації Трампа 20 січня, у нього вже був спеціальний посланець щодо війни Росії проти України – відставний генерал-лейтенант армії США Кіт Келлог, який за першої каденції Трампа був радником віцепрезидента Майка Пенса.

У березні посаду Келлога було змінено зі "спеціального посланця з питань України та Росії" на "спеціальний посланник з питань України".

Водночас Віткофф був призначений послом з особливих доручень і отримав повноваження вести переговори про припинення війни в Україні з Москвою, але не з Києвом, який залишився у зоні відповідальності Келлога.

Як констатує видання, діяльність Келлога вже дала результати: він переконав українську сторону погодитися на припинення вогню і виробив очікувану угоду про права на корисні копалини з адміністрацією Трампа.

Однак наявність окремих перемовників з кожного боку виявилася складною для балансу.

"Проблема з тим, як президент Трамп розділяє обов'язки між Віткоффом і Келлогом, полягає в тому, що Віткофф, який ближче до Трампа, доносить до Трампа точку зору Кремля, але має значно менше можливостей для ознайомлення з точкою зору Києва", – зазначають журналісти.