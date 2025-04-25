Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

До теми Віткофф вимагатиме від Путіна забути про демілітаризацію України, – Bloomberg

Що відомо про зустріч Віткоффа та Путіна

Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков повідомив, що президент Росії вже приймає спецпосланника Дональда Трампа у Кремлі.

До цього російські пропагандисти виклали відео, як кортеж із супроводом Стіва Віткоффа прибув до Кремля. Це сталося після прильоту американського посадовця у Москву на літаку.

Кортеж Віткоффа помітили біля Кремля: дивіться відео

Російські ЗМІ також пишуть, що Стів Віткофф перед візитом до Путіна вже встиг зустрітися з головою Російського фонду прямих інвестицій та спецпосланником російського президента на переговорах – Кірілом Дмитрієвим.