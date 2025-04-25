Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

До теми Віткофф вимагатиме від Путіна забути про демілітаризацію України, – Bloomberg

Що відомо про прибуття Віткоффа у Москву

Російські пропагандисти поширили відео, де, ймовірно, можна побачити, як літак спецпосланника Трампа прибув у Москву. Попередньо, він прилетів у аеропорт "Внуково".

Літак Віткоффа міг прибути у Москву: дивіться відео

Пізніше російські ЗМІ написали, що кортеж, де перебуває Стів Віткофф, виїхав з аеропорту Внуково-2 у бік Москви. Журналісти також пишуть, що, за попередніми даними, спецпосланник Трампа 25 квітня може зустрітися з Владіміром Путіним

Кортеж з Віктффом міг рушити до Москви: дивіться відео