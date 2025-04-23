Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє 24 Канал.

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США готові продовжувати мирні переговори

За словами речниці, Трамп активно стежить за перебігом переговорів і вважає завершення війни в Україні "одним із ключових пріоритетів".

Щодо російсько-української війни, я щойно була в Овальному кабінеті разом із президентом і Стівом Віткоффом, і вони хотіли, щоб усі знали, що переговори продовжуються,

– заявила Левітт.

У Білому домі переконані, що процес "рухається у правильному напрямі". До речі, уже незабаром знову відбудеться візит Віткоффа до країни-агресорки.

Спеціальний посланник Стів Віткофф знову відправиться до Росії пізніше цього тижня, щоби продовжити переговори з Владіміром Путіним,

– сказала речниця.

Втім, не уточнила, коли саме відбудеться візит.

Також Левітт прокоментувала нещодавні заяви держсекретаря про можливість виходу США з процесу в разі "негативного сценарію". Речниця Білого дому наголосила, що Дональд Трамп налаштований на досягнення миру.

"Він хоче, щоби ця війна завершилась. Хоче зупинити вбивства з обох боків. І про це він говорить не вперше. Президент розчарований діями обох сторін, але водночас вірить, що мир можливий", – заявила Левітт.