Але російський диктатор "зберіг свою максималістську позицію" – він бажає контролювати 4 регіони України у межах "будь-якої угоди про припинення війни". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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"Потрібен прямий контакт між Путіним і Трампом"

Bloomberg пише, що про перебіг переговорів Путіна та Віткоффа їм розповіли особи з Москви, які забажали залишитися невідомими.

Зазначається, що вимоги Путіна завдають удару по зусиллях президента Трампа. І все це на тлі зростаючого розчарування в Білому домі через відсутність прогресу в переговорах.

Переговори наразі зайшли в глухий кут, і для досягнення подальшого прогресу потрібен прямий контакт між Путіним і Трампом,

– пише видання, посилаючись на одне із джерел.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков не захотів відповідати на питання про перебіг переговорів.

"Ми не коментуємо поточні обговорення. Ми продовжуємо досягати прогресу як з Україною, так і з Росією, щоб довести цей конфлікт до мирного врегулювання", – тим часом заявив речник Ради нацбезпеки США.

Нагадаємо, що Путін хоче контролювати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області і зробити їх "назавжди" частиною Росії, посилаючись на псевдореферендуми, проведені у 2022 році.