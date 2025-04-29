Політологиня-американістка Олександра Філіппенко в ефірі 24 Каналу розповіла, що короткий фрагмент візиту Стіва Віткоффа до Кремля має цікавий момент. На відео видно і добре чутно, як до нього підходить дівчина, і він у неї питає: "Ви моя перекладачка з посольства?" Тобто це говорить про те, що Стів Віткофф, який приїхав на переговори, не знає, хто йому буде перекладати.

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Про що свідчать такі слова Віткоффа

"Якщо це переговори бізнес-партнерів – тоді добре, Кіріл Дмитрієв теж міг би перекладати. Але якщо це переговори, що стосуються війни, миру, бомбардувань, захоплення територій – як можна не знати, хто буде твоїм перекладачем? Коли ти сідаєш за стіл із Владіміром Путіним, який неодноразово перегравав президентів, завдяки хитрості та КДБшній загартованості – як узагалі таке можна уявити", – сказала Олександра Філіппенко.

Вона додала, що це дає підстави думати, що Стів Віткофф говорив у першу чергу про бізнес. Це саме те, що цікавить Дональда Трампа, бо він закликає Путіна зупинитись не через співчуття до загиблих, а для розвитку партнерства по бізнесу.

Але у той час, коли в США не можуть піти на бізнес через атаки на Україну, для російської сторони це принципові питання. Це теми, які турбували Владіміра Путіна ще з початку його влади. Його хвилювала ідея відновлення радянської державності, домінування.

Країни Балтії встигли вступити до ЄС і НАТО, але він хоче прибрати до рук усе, що ще залишилось. І, звичайно, в першу чергу – Україну. Це головний об'єкт його інтересу. Жодних змін не відбувається. Справді, виступ Сєргєя Лаврова в програмі Face the Nation повторював кремлівські наративи. Плюс – звинувачення на адресу США, згадки про Югославію тощо. Лавров, звісно, не міг цього уникнути,

– сказала політологиня.

Вона додала, що американські журналісти ставили питання: хто є перешкодою для миру. Це питання звучить постійно, тому що Трамп іноді каже, що не Путін – перешкода, а Володимир Зеленський, мовляв, не погоджується.

Зараз Дональду Трампу, очевидно, потрібно щось сказати. Йому псують 100 днів президентства – а для нього це болюча тема, це дуже неприємно,

– сказала Філіппенко.

Вона додала, що тому, можливо, Трамп усе ж таки дослухається до своїх однопартійців та світових політиків, які кажуть, що Путін просто водить його за ніс. Але поки що Трамп стоїть на своєму й каже, що "видно неймовірний прогрес"