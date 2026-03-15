Про це йшлося в інтерв'ю Володимира Зеленського на телеканалі CNN. Відповідне відео виклав ведучий Фарід Закарія.

Чи вистачить Україні ракет до ЗРК Patriot?

Українського президента запитали, чи не відверне війна в Ірані увагу і ресурси від нашої держави.

"Багато американської зброї купували європейці, а потім передавали вам. Чи хвилюєтесь, що тепер уся зброя піде на війну в Ірані?" – запитав Фарід Закарія.

Так, звісно, у нас великі ризики. Думаю, так. І, звісно, думаю, що може бути дефіцит протиповітряної оборони, особливо PAC-3, PAC-2 для систем Patriot, для захисту нашого неба. І знаєте, після такої важкої зими, таких масових атак іранськими "Шахедами" (до речі, 500 "Шахедів" на день, і десятки балістичних ракет), звісно, для нас це дуже складне, чутливе питання. І, звісно, якщо війна триватиме, то будуть ці виклики, і вони лише зростатимуть,

– чесно сказав Зеленський.

Довідка. PAC-2 і PAC-3 – це різні комплекси ЗРК Patriot. PAC-3 – повністю перероблена версія PAC-2. Там покращено можливості наведення, технічні показники радара та ракети, що підвищує імовірність знищення балістичних ракет. Україна має протиракети до обох комплексів.

Які можливості має PAC-3?

Їх нещодавно розкрили в Міноборони.

Там указали, що ракети PAC-3 є одним із ключових елементів захисту українського неба. Вони здатні перехоплювати російську балістику – "Іскандери", гіперзвукові "Кинджали" та "Циркони". PAC-3 дозволяє повністю знищити боєголовку ворожої ракети, що зменшує ризик пошкоджень критичної інфраструктури. Також ці протиракети досить маневрові, а тому вміють ефективно перехоплювати цілі, які швидко рухаються.

Одна пускова установка Patriot вміщує 16 ракет РАС-3, тобто один комплекс може знищити до 16 цілей без перезарядки. На відміну від ракет PAC-2, де кожен з чотирьох контейнерів містить лише одну ракету.

Колишній радник міністра оборони України Юрій Сак в ефірі 24 Каналу розповів, що Україні дуже потрібні великі системи ППО і ракети до них. А ще далекобійні ракети. Проте США не поспішають ділитися ліцензіями на виробництво дорогоцінної зброї.