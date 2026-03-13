Як зауважив 24 Каналу колишній радник міністра оборони України Юрій Сак, сьогодні є критична потреба у двох зразках зброї. Про один з них говорять уже давно й всім про це відомо.

Яка зброя найбільше потрібна Україні?

Сьогодні Україна насамперед потребує посилення протиповітряної оборони, особливо ракет до Patriot. Володимир Зеленський заявляв, що звертався до наших партнерів з проханням надати ліцензії для виробництва ракет, зокрема до Patriot. Сьогодні це досить важко, бо така зброя є справжньою дорогоцінністю в оборонній промисловості США.

Це таємниця, яку ретельно оберігають. Є лише одна країна у світі, яка майже випадково отримала таку ліцензію й виготовляє ракети. Це Японія. Також є інші держави, такі як Польща, Німеччина, які створюють певні компоненти для Patriot, бо зрозуміло, що ця система – не просто пускова установка,

– наголосив Юрій Сак.

Мовиться про велику екосистему протиповітряної оборони, яка використовує сучасний радар, передові засоби супроводу балістичних ракет і багато іншого. Україна може стати частиною цієї системи, локалізація виробництва деяких елементів можлива у нашій країні.

"Загалом є дві речі, яких нам сьогодні дуже не вистачає для захисту людей та міст. Це великі системи ППО і ракети до них, а також засоби для далекобійних ударів у глибину, такі як ATACMS, Storm Shadow чи Tomahawk, яких ми зараз просимо у наших партнерів", – додав колишній радник міністра оборони України.

Важливо! Після загострення на Близькому Сході країни Перської затоки лише за 3 дні використали понад 800 ракет до Patriot, щоб відбити іранські удари дронами та балістикою. Це більше, ніж Україна отримала за 4 роки війни. Володимир Зеленський запропонував Близькому Сходу допомогу зі збиття "Шахедів" в обмін на ракети для систем ППО.

На думку Юрія Сака, ми можемо стати частиною екосистеми з виготовлення ракет до Patriot, принаймні деяких їхніх елементів, але невідомо, чи це буде вигідно. Колись австралійські виробники зброї говорили, що мають можливості виготовити альтернативу для систем Patriot, але наразі це виглядає малоймовірно.

Чому заговорили про нестачу ракет до Patriot?