Детальніше про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Що відомо про нову партію ракет для Patriot для України?

У Міноборони нагадали, що ракети, які передала Німеччина, здатні збивати балістичні та гіперзвукові ракети. Йдеться, зокрема, про російські "Кинджали", "Іскандери" та "Циркони".

Зазначається, що PAC-3 знешкоджує ціль прямим кінетичним ударом (hit-to-kill). Ракета розвиває швидкість до 6 170 кілометрів за годину, а дальність і висота перехоплення становить до 45 і 12 кілометрів відповідно.

Цікаво те, що ракети мають систему активного самонаведення. Тому, пояснили у Міністерстві, їм не потрібно постійне підсвічування цілі. Загалом установка Patriot з такими ракетами може знищити до 16 повітряних цілей без перезаряджання.

У відомстві нагадали, що першим пунктом Плану війни України є захист неба.

Мета – ідентифікувати 100% загроз та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів,

– резюмували в Міноборони.

Хто ще допомагає Україні зброєю?