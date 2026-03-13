Детальніше про це повідомили в Міністерстві оборони України.
Що відомо про нову партію ракет для Patriot для України?
У Міноборони нагадали, що ракети, які передала Німеччина, здатні збивати балістичні та гіперзвукові ракети. Йдеться, зокрема, про російські "Кинджали", "Іскандери" та "Циркони".
Зазначається, що PAC-3 знешкоджує ціль прямим кінетичним ударом (hit-to-kill). Ракета розвиває швидкість до 6 170 кілометрів за годину, а дальність і висота перехоплення становить до 45 і 12 кілометрів відповідно.
Цікаво те, що ракети мають систему активного самонаведення. Тому, пояснили у Міністерстві, їм не потрібно постійне підсвічування цілі. Загалом установка Patriot з такими ракетами може знищити до 16 повітряних цілей без перезаряджання.
У відомстві нагадали, що першим пунктом Плану війни України є захист неба.
Мета – ідентифікувати 100% загроз та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів,
– резюмували в Міноборони.
Хто ще допомагає Україні зброєю?
Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що під час засідання у форматі "Рамштайн" партнери домовилися передати Україні близько 35 ракет.
Крім того, за даними Spiegel, також союзники можуть передати переносні зенітні комплекси, ракети AIM-9, IRIS-T та інші засоби для української ППО.
Раніше, ніж у НАТО, в Україні можуть протестувати новий протиповітряний "купол" Michelangelo. Італійська оборонна компанія планує це зробити до кінця 2026 року.