Відповідну заяву під час інтерв'ю для Financial Times зробив віце-президент зі стратегії та розвитку бізнесу ракетного підрозділу Lockheed Martin Брайан Данн.
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Яка ситуація з постачанням ракет для систем Patriot?
Представник компанії повідомив, що виробник активно нарощує випуск ракет PAC-3, однак попит на них різко зріс через війну з Іраном, що посилило дефіцит.
Під час виступу на Берлінському авіасалоні ILA він зазначив, що нестача цих боєприпасів викликає занепокоєння у країн-союзників США, серед яких Німеччина, Японія, Польща, ОАЕ та Саудівська Аравія, які експлуатують системи Patriot.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Водночас Брайан Данн підкреслив, що розширення виробництва має пришвидшити постачання для різних замовників, однак питання розподілу ракет визначає не компанія, а американська влада.
Ми не контролюємо розподіл цих ракет. Ми не можемо нікому вказувати, яке місце ви будете займати в цьому (списку пріоритетів, – 24 Канал) … Очевидно, що зараз з боку Пентагону лунає багато риторики про те, як вони збираються переупорядкувати, реорганізувати, хто першим отримає ракети. Ми нічого з цього не контролюємо,
– чесно відповів він.
Також представники оборонного підрядника зазначили, що дедалі частіше стикаються з критикою з боку іноземних партнерів через затримки поставок і нестачу озброєння, розуміючи їхнє розчарування.
Яка ситуація з ракетами в Україні?
Проблема дефіциту ракет для систем ППО, зокрема Patriot, залишається актуальною і для України – в окремих підрозділах запаси боєприпасів суттєво зменшилися.
Проте українські розробники активно шукають вирішення цієї проблеми. Зокрема, компанія Fire Point провела перші випробування нової зенітної ракети FP-7.x, яку розробники позиціонують як засіб для ураження балістичних цілей і безпілотників.
Співзасновник компанії Денис Штілерман заявив, що орієнтовна вартість однієї такої ракети становитиме близько 700 тисяч доларів, тоді як ціна американської PAC-3 для системи Patriot сягає приблизно 3,8 мільйона доларів.
До того ж, у Міністерстві закордонних справ розраховують на швидкі практичні результати щодо постачання систем Patriot і ракет до інших засобів ППО, необхідних Україні для захисту повітряного простору.