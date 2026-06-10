Про це повідомляє Financial Times.

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Співзасновник компанії Денис Штілерман повідомив, що нова розробка коштуватиме близько 700 тисяч доларів, тоді як американська ракета Patriot PAC-3 – 3,8 мільйона доларів.

Нову ракету планують застосовувати в системі ППО Freyja, яку Україна будує разом з європейськими партнерами на базі їхніх радарних комплексів і систем управління.

Зазначається, що серійне виробництво може розпочатись вже у серпні цього року, а на озброєння ракета може надійти у 2027 році після отримання інфрачервоних головок самонаведення. Вона здатна вражати цілі на висоті до 25 кілометрів, як Patriot.

Завершення цього залежить від швидкості наших західних партнерів і того, коли вони почнуть рухатися,

– сказав Штілерман.

На відміну від системи Patriot, яка використовує радіолокаційне наведення, FP-7.x на початковому етапі орієнтується за допомогою радара, а на завершальній ділянці польоту переходить на теплову головку самонаведення. Водночас такі системи можуть бути більш вразливими до перешкод і засобів маскування цілі порівняно з радіолокаційним наведенням.

Українська ракета "Фламінго" атакує Росію

Вночі 10 червня українські війска завдали удару ракетою "Фламінго" по російських Чебоксарах. Під прицілом опинився завод військово-промислового комплексу ворога "ВНДІР-Прогрес". Там виготовляються елементи для безпілотників типу "Шахед" та ракет типу "Іскандер" і "Калібр".

На кадрах ураження об'єкта чітко видно ракету, яка летить досить низько над землею. Зауважимо, що "Фламінго" може атакувати об'єкти на відстані 3 000 кілометрів.

Внаслідок атаки Сил оборони завод офіційно призупинив свою роботу, зазначивши, що не в змозі виконати зобов'язання за договором через певні обставини.