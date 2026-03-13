Подробнее об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Смотрите также Новейший противовоздушный "купол" Michelangelo сначала испытают в Украине, – Breaking Defense
Что известно о новой партии ракет для Patriot для Украины?
В Минобороны напомнили, что ракеты, которые передала Германия, способны сбивать баллистические и гиперзвуковые ракеты. Речь, в частности, о российских "Кинжалах", "Искандеры" и "Цирконы".
Отмечается, что PAC-3 обезвреживает цель прямым кинетическим ударом (hit-to-kill). Ракета развивает скорость до 6 170 километров в час, а дальность и высота перехвата составляет до 45 и 12 километров соответственно.
Интересно то, что ракеты имеют систему активного самонаведения. Поэтому, объяснили в Министерстве, им не требуется постоянная подсветка цели. В общем установка Patriot с такими ракетами может уничтожить до 16 воздушных целей без перезарядки.
В ведомстве напомнили, что первым пунктом Плана войны Украины является защита неба.
Цель – идентифицировать 100% угроз и перехватывать не менее 95% ракет и дронов,
– резюмировали в Минобороны.
Кто еще помогает Украине оружием?
Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что во время заседания в формате "Рамштайн" партнеры договорились передать Украине около 35 ракет.
Кроме того, по данным Spiegel, также также союзники могут передать переносные зенитные комплексы, ракеты AIM-9, IRIS-T и другие средства для украинской ПВО.
Ранее, чем в НАТО, в Украине могут протестировать новый противовоздушный "купол" Michelangelo. Итальянская оборонная компания планирует это сделать до конца 2026 года.