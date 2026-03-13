Как отметил 24 Каналу бывший советник министра обороны Украины Юрий Сак, сегодня есть критическая потребность в двух образцах оружия. Об одном из них говорят уже давно и всем об этом известно.

Смотрите также Защита от "Кинжалов": в Минобороны объяснили, чем особые ракеты PAC-3 для Patriot

Какое оружие больше всего нужно Украине?

Сегодня Украина прежде всего нуждается в усилении противовоздушной обороны, особенно ракет к Patriot. Владимир Зеленский заявлял, что обращался к нашим партнерам с просьбой предоставить лицензии для производства ракет, в частности к Patriot. Сегодня это довольно трудно, потому что такое оружие является настоящей драгоценностью в оборонной промышленности США.

Это тайна, которую тщательно оберегают. Есть только одна страна в мире, которая почти случайно получила такую лицензию и производит ракеты. Это Япония. Также есть другие государства, такие как Польша, Германия, которые создают определенные компоненты для Patriot, потому что понятно, что эта система – не просто пусковая установка,

– подчеркнул Юрий Сак.

Говорится о большой экосистеме противовоздушной обороны, которая использует современный радар, передовые средства сопровождения баллистических ракет и многое другое. Украина может стать частью этой системы, локализация производства некоторых элементов возможна в нашей стране.

"В целом есть две вещи, которых нам сегодня очень не хватает для защиты людей и городов. Это большие системы ПВО и ракеты к ним, а также средства для дальнобойных ударов в глубину, такие как ATACMS, Storm Shadow или Tomahawk, которых мы сейчас просим у наших партнеров", – добавил бывший советник министра обороны Украины.

Важно! После обострения на Ближнем Востоке страны Персидского залива только за 3 дня использовали более 800 ракет к Patriot, чтобы отразить иранские удары дронами и баллистикой. Это больше, чем Украина получила за 4 года войны. Владимир Зеленский предложил Ближнему Востоку помощь по сбиванию "Шахедов" в обмен на ракеты для систем ПВО.

По мнению Юрия Сака, мы можем стать частью экосистемы по изготовлению ракет к Patriot, по крайней мере некоторых их элементов, но неизвестно, будет ли это выгодно. Когда-то австралийские производители оружия говорили, что имеют возможности изготовить альтернативу для систем Patriot, но пока это выглядит маловероятно.

Почему заговорили о нехватке ракет к Patriot?