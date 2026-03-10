Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Вам не послышалось: что известно о дронах P1-SUN, почему их так назвали и спасают ли они от "Шахедов"

Как Украина помогает Ближнему Востоку?

Президент сообщил, что Украина поднимет этот вопрос во время переговоров со странами Ближнего Востока, которые прислали запросы на дроновую помощь. Прежде всего Киев интересуют дефицитные ракеты РАС-2 и более современные РАС-3.

Украина рассчитывает получить ракеты для систем Patriot в обмен на помощь на Ближнем Востоке,

– сказал он.

По его словам, еще в 2025 году Украина предлагала американской стороне соглашения относительно дронов-перехватчиков, благодаря чему Киев мог бы профинансировать собственное производство. Он считает, что это соглашение сейчас актуально.

По мнению Владимира Зеленского, государства, которые пытались самостоятельно применять дроны-перехватчики, убедились, что без украинских специалистов и технологических решений их эффективность ощутимо ниже.

Он отметил, что результативность такой системы зависит не только от перехватчиков, но и от целой системы, которая предусматривает подготовку операторов, специализированное программное обеспечение и радарное покрытие и тому подобное.