Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью The New York Times.

Как Украина помогает странам Ближнего Востока и США в противостоянии с Ираном?

Мы отреагировали немедленно. Я сказал: да, конечно, мы отправим наших экспертов,

– вспомнил Зеленский свою реакцию на запрос США, возвращаясь поездом с востока Украины в Киев.

Война США и Израиля против Ирана может отвлечь внимание мира от войны в Украине. В то же время она открывает для Киева возможность использовать свой полученный в боях опыт и современные технологии на новом направлении. Украина активно предлагает помощь американским военным и их союзникам на Ближнем Востоке в защите от иранских ударных дронов – таких же, которые Россия уже годами применяет против Украины.

После начала войны США и Израиля против Ирана Зеленский рассказал, что ему звонили лидеры Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Кувейта, Катара и Саудовской Аравии с просьбой о помощи.

Президент также сообщил, что еще одна команда украинских специалистов отправится на Ближний Восток, чтобы помочь странам оценить, как защититься от иранских дронов без использования дорогих и дефицитных ракет Patriot.

Только за первые дни войны с Ираном страны Ближнего Востока использовали более 800 ракет Patriot. Их применили для отражения более 2 тысяч иранских ударных дронов и более 500 баллистических ракет. Между тем за все четыре года войны Украина получила лишь около 600 таких современных ракет Patriot.

Стоимость производства одного "Шахеда" может достигать 50 тысяч долларов. В то же время одна ракета-перехватчик комплекса Patriot американского производства стоит более 3 миллионов долларов.

Поэтому для борьбы с дронами украинцы используют крупнокалиберные пулеметы, дешевле ракеты с истребителей F-16, средства радиоэлектронной борьбы и новые украинские дроны-перехватчики.

Президент Украины отметил, что хочет помочь странам Ближнего Востока, но одновременно должен учитывать потребности самой Украины, ведь война продолжается уже 5-ый год.

Киев предлагает странам Ближнего Востока обменивать украинские дроны-перехватчики на более мощные системы, необходимые для борьбы с российскими баллистическими ракетами. Кроме того, Украина готова помогать этим государствам в обмен на дипломатическую поддержку, чтобы подтолкнуть Россию к прекращению огня. Зеленский отметил, что некоторые страны Ближнего Востока имеют "очень тесные отношения с Россией".

Именно поэтому я сказал: возможно, они смогут поговорить с россиянами, и те согласятся на паузу. В таком случае мы, конечно, можем помочь Ближнему Востоку с обороной,

– сказал политик.

