Так, в интервью для NBC News посол США в ООН Майк Уолц отметил, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф направил России очень жесткое сообщение.

Как у Трампа реагируют на помощь России Ирану?

"Я не сомневаюсь, что Трамп соответствующим образом отреагирует", – сказал Волц. Он отметил, что Россия сейчас потеряла своего главного поставщика дронов, которыми она терроризировала Украину каждую ночь. Также Москва потеряла своего главного поставщика баллистических ракет.

Волц отметил: если россияне что-то и предоставляют Ирану, то эта помощь не очень эффективна. По его словам, американские военные уничтожают иранские ВВС, средства ПВО, военно-морские силы, наземные войска и систему командования и контроля.

Поэтому даже если они (россияне – 24 Канал) что-то и предоставляют, это никоим образом им (иранцам – 24 Канал) не помогает,

– подчеркнул посол США в ООН.

К слову, в интервью тому же NBC News глава МИД Аббас Арагчи подтвердил, что Иран получает помощь от России, но не стал уточнять, какую именно.

Военное сотрудничество между Ираном и Россией – это ничего нового. Это не секрет. Оно было раньше, есть сейчас и будет продолжаться в будущем,

– заявил иранский дипломат.

На уточняющий вопрос журналистки, предоставляют ли россияне иранцам разведывательные данные, Арагхчи заявил, что Москва помогает Ирану во многих различных направлениях.

Что известно о помощи России Ирану?