Ранее президент ОАЭ объявил, о том, что страна вступает в войну против Ирана. Об этом пишет израильский портал Ynet.

Что известно об атаке ОАЭ на Иран?

Объединенные Арабские Эмираты нанесли удар по иранскому объекту после нескольких дней ракетных и дроновых атак со стороны Ирана.

По данным журналистов, удар был направлен по иранской установке по опреснению воды. В израильских источниках считают, что эта атака пока является лишь сигналом для иранского руководства.

В то же время в случае дальнейшей эскалации со стороны Ирана ОАЭ могут присоединиться к военным действиям, хотя и в ограниченном формате.

Обратите внимание! В начале конфликта Иран запускает ракеты и беспилотники по странам Персидского залива, в частности по Объединенным Арабским Эмиратам. Сначала иранские власти заявляли, что атакует только американские военные базы, однако в пострадавших странах сообщали и об ударах по гражданским объектам.

Что в США говорят о войне в Иране?