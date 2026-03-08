Раніше президент ОАЕ оголосив, про те, що країна вступає у війну проти Ірану. Про це пише ізраїльський портал Ynet.

Що відомо про атаку ОАЕ на Іран?

Об’єднані Арабські Емірати завдали удару по іранському об'єкту після кількох днів ракетних і дронових атак з боку Ірану.

За даними журналістів, удар був спрямований по іранській установці з опріснення води. В ізраїльських джерелах вважають, що ця атака поки що є лише сигналом для іранського керівництва.

Водночас у разі подальшої ескалації з боку Ірану ОАЕ можуть приєднатися до військових дій, хоча й у обмеженому форматі.

Зверніть увагу! На початку конфлікту Іран запускає ракети та безпілотники по країнах Перської затоки, зокрема по Об'єднаних Арабських Еміратах. Спочатку іранська влада заявляла, що атакує лише американські військові бази, однак у постраждалих країнах повідомляли і про удари по цивільних об'єктах.

Що в США говорять про війну в Ірані?