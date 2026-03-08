Водночас американський лідер додав, що навіть якщо така допомога і є, то вона не приносить Ірану помітних результатів. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на трансляцію Білого дому.

Дивіться також У Трампа мало часу: експерт спрогнозував найімовірніший сценарій щодо операції в Ірані

Що розповів Трамп?

Президент США зробив заяву під час спілкування з журналістами на борту президентського літака.

Його запитали, чи має він інформацію про те, що Росія може допомагати Ірану під час нинішнього конфлікту. Трамп відповів, що не бачить доказів такої підтримки.

У мене немає жодних підстав так вважати,

– наголосив він.

Водночас американський президент припустив: навіть якщо Москва передає Ірану певну інформацію або допомогу, вона не є ефективною. Адже, за словами Трампа, ситуація на полі бою свідчить, що Тегеран "не дуже добре справляється".

Що відомо про можливу роль Росії?