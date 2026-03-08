Про це 24 Каналу розповів голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, додавши, що Іран також надавав росіянам військову техніку у великих обсягах. Але зараз ми бачимо, що у США не сприймають війну в Ірані й виступають проти неї.
Чому у Трампа мало часу?
Більшість американців проти війни, навіть республіканці не розуміють для чого була потрібна ця операція. Варто згадати, що Трамп пішов на вибори з гаслом про те, що Сполучені Штати не хочуть вступати у жодні війни, вони прагнули нейтралітету.
Рейтинг лідера США суттєво впав і становить 35%. Це важливо, враховуючи, що у 2026 році відбудуться вибори до Конгресу й Сенату. На тлі низького рівня підтримки й війни в Ірані – все це працює на користь демократів, а не політичної сили Трампа.
"Він не може довго продовжувати війну. Я вважаю, що понад 4 тижні Трамп не зможе її вести, бо відповідно до американської Конституції не можна починати війни. Мінімальний військовий контингент дозволяється залучати за межами країни лише до місяця часу", – підкреслив Юрій Романюк.
Зверніть увагу! Держсекретар США заявив, що війна в Ірані триватиме ще кілька тижнів. Прямого контакту з Тегераном зараз немає і він не планується. Головна увага Америки звернена на знищення ракетної галузі Ірану.
Продовжувати широкомасштабну тривалу війну без згоди Конгресу не можна. Трамп уже заявив, що може вести її 4 тижні. Прем'єр Ізраїлю просив 7 – 8 місяців для досягнення цілей.
Стільки часу у Трампа немає. У липні 2026-го Америка відзначатиме 250 років з дня створення, святкування не відбуватимуться під акомпанемент бомб в Ірані. Далі починається виборча кампанія, де республіканці вже програють,
– зауважив Юрій Романюк.
Отже, лідеру США потрібно буде невдовзі повертати усіх військових назад і говорити про те, що цілі операції виконані. Саме такий сценарій має Трамп на найближчий час.
Позиція Трампа у війні з Іраном: головне
- Лідер США надіслав лист до Конгресу в якому пояснив мету операції в Ірані. За словами Трампа, іранський режим становив загрозу для безпеки Америки, спонсорував тероризм та атакував американські судна. Також Іран не відмовся від створення ядерної зброї.
- Трамп відкинув мирну угоду з країною та наголосив, що прагне лише їхньої капітуляції. Він висміяв вибачення іранської сторони перед країнами Перської затоки. Трамп сказав, що Іран зазнає "нищівної поразки" й тому змушений просити вибачення.
- Крім цього глава Білого дому анонсував нові удари. Тепер через "погану поведінку Ірану" цілями стануть ті райони й групи людей, які раніше такими не були. Трамп обіцяв, що нова хвиля атак почнеться 7 березня.