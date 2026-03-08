Про це 24 Каналу розповів голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, додавши, що Іран також надавав росіянам військову техніку у великих обсягах. Але зараз ми бачимо, що у США не сприймають війну в Ірані й виступають проти неї.

Чому у Трампа мало часу?

Більшість американців проти війни, навіть республіканці не розуміють для чого була потрібна ця операція. Варто згадати, що Трамп пішов на вибори з гаслом про те, що Сполучені Штати не хочуть вступати у жодні війни, вони прагнули нейтралітету.

Рейтинг лідера США суттєво впав і становить 35%. Це важливо, враховуючи, що у 2026 році відбудуться вибори до Конгресу й Сенату. На тлі низького рівня підтримки й війни в Ірані – все це працює на користь демократів, а не політичної сили Трампа.

"Він не може довго продовжувати війну. Я вважаю, що понад 4 тижні Трамп не зможе її вести, бо відповідно до американської Конституції не можна починати війни. Мінімальний військовий контингент дозволяється залучати за межами країни лише до місяця часу", – підкреслив Юрій Романюк.

Зверніть увагу! Держсекретар США заявив, що війна в Ірані триватиме ще кілька тижнів. Прямого контакту з Тегераном зараз немає і він не планується. Головна увага Америки звернена на знищення ракетної галузі Ірану.

Продовжувати широкомасштабну тривалу війну без згоди Конгресу не можна. Трамп уже заявив, що може вести її 4 тижні. Прем'єр Ізраїлю просив 7 – 8 місяців для досягнення цілей.

Стільки часу у Трампа немає. У липні 2026-го Америка відзначатиме 250 років з дня створення, святкування не відбуватимуться під акомпанемент бомб в Ірані. Далі починається виборча кампанія, де республіканці вже програють,

– зауважив Юрій Романюк.

Отже, лідеру США потрібно буде невдовзі повертати усіх військових назад і говорити про те, що цілі операції виконані. Саме такий сценарій має Трамп на найближчий час.

Позиція Трампа у війні з Іраном: головне