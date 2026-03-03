Про це повідомив американський телеканал Fox News, який отримав копію відповідного листа глави Білого дому, адресованого тимчасовому голові Сенату Чаку Ґрасслі.

Чому Трамп провів операцію проти Ірану?

Трамп зазначив, що операція проти Ірану була спланована так, аби уникнути залучення наземних сил США та мінімізувати жертви серед цивільного населення. Повітряні військові дії мали на меті стримати можливі атаки та нейтралізувати діяльність Ірану, яка загрожує американським інтересам.

Сполучені Штати готові до подальших дій у разі нових загроз, зауважив Трамп, й додав, що забезпечить безпеку своїх громадян, союзників і партнерів, а також припинить дії іранського режиму, які становлять загрозу міжнародній спільноті.

Американський лідер наголосив, що операція була санкціонована відповідно до його обов'язку захищати американців та національні інтереси країни як всередині, так і поза межами Штатів.

У листі Трамп вчергове підкреслив, що Іран залишається "одним із найбільших спонсорів тероризму у світі", а також "продовжує шукати можливості для отримання та застосування ядерної зброї".

Його арсенал балістичних, крилатих, протикорабельних та інших ракет становить пряму загрозу й здійснює атаки проти сил Сполучених Штатів, комерційних суден і цивільних осіб, а також проти наших союзників і партнерів... Попри неодноразові зусилля моєї адміністрації досягти дипломатичного врегулювання з огляду на зловмисну поведінку Ірану, загроза для Сполучених Штатів і їхніх союзників та партнерів стала неприйнятною,

– зазначив американський президент.

Також Трамп пояснив, що надає цей "звіт", аби повністю проінформувати Конгрес відповідно до Резолюції про воєнні повноваження. Він додав, що деякі законодавці з обох партій, Республіканської та Демократичної, намагаються обмежити його дії, які, на думку президента, вони вважають "неконституційними" без схвалення Конгресу.

Що відомо про операцію США та Ізраїлю проти Ірану?