Про це у коментарі 24 Каналу сказав радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

Цікаво Щоб отримати Patriot раніше 2030 року, Україна має проплатити контракт, – Зеленський

Чи отримала Україна відповідь на листа Зеленського до Трампа?

Дмитро Литвин підтвердив, що українська сторона отримала відповідь на листа Володимира Зеленського до Дональда Трампа.

Вона (відповідь – 24 Канал) технічна і в роботі. Деталі не розкриваємо,

– сказав радник президента України.

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Нагадаємо, про те, що Володимир Зеленський написав листа до Дональда Трампа та Конгресу США стало відомо 27 травня. У документі український лідер просив американського лідера допомогти із ракетами для ЗРК Patriot на тлі масованих атак Росії та дефіциту відповідного озброєння в Україні.

Пізніше Зеленський, коментуючи свій лист, зазначив, що це звернення є частиною постійної дипломатичної роботи України з партнерами на тлі безперервної повномасштабної війни. У листі, за словами глави держави, йдеться про необхідність посилення захисту від ракетних ударів Росії, які залишаються одним із головних викликів для України.

Відреагував на лист Зеленського сенатор-демократ Річард Блюменталь. Конгресмен заявив, що Америка відреагує на запит українського лідера стосовно ракет до Patriot.