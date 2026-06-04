Об этом в комментарии 24 Канала сказал советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Интересно Чтобы получить Patriot раньше 2030 года, Украина должна проплатить контракт, – Зеленский

Получила ли Украина ответ на письмо Зеленского к Трампу?

Дмитрий Литвин подтвердил, что украинская сторона получила ответ на письмо Владимира Зеленского к Дональду Трампу.

Он (ответ – 24 Канал) технический и в работе. Детали не раскрываем,

– сказал советник президента Украины.

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Напомним, о том, что Владимир Зеленский написал письмо к Дональду Трампу и Конгрессу США стало известно 27 мая. В документе украинский лидер просил американского лидера помочь с ракетами для ЗРК Patriot на фоне массированных атак России и дефицита соответствующего вооружения в Украине.

Позже Зеленский, комментируя свое письмо, отметил, что это обращение является частью постоянной дипломатической работы Украины с партнерами на фоне непрекращающейся полномасштабной войны. В письме, по словам главы государства, говорится о необходимости усиления защиты от ракетных ударов России, которые остаются одним из главных вызовов для Украины.

Отреагировал на письмо Зеленского сенатор-демократ Ричард Блюменталь. Конгрессмен заявил, что Америка отреагирует на запрос украинского лидера относительно ракет к Patriot.