Об этом Ричард Блюменталь сообщил во время брифинга в Киеве, передает Суспильне.

Что сказал американский сенатор о письме Зеленского?

Ричард Блюменталь заявил, что США должны положительно отреагировать на запрос Украины по поддержке, ведь это поможет спасать жизни. По его словам, Вашингтон уже делал это раньше и должен продолжать в дальнейшем.

Когда мы увидели разрушенный торговый центр и уничтоженный жилой дом, стало очевидно, что Путин целенаправленно атакует женщин, детей и других гражданских,

– подчеркнул сенатор-демократ.

Обратите внимание! Блюменталь привел в пример массированную атаку России на Киев в ночь на 24 мая. Тогда погибло 3 человека, более 90 человек получили ранения, а также было повреждено более 400 объектов инфраструктуры.

Блюменталь также подчеркнул, что американцы, включая Конгресс и администрацию президента, должны поддержать Украину. Отдельно он отметил письмо-обращение украинской стороны, назвав его "красноречивым и мастерски написанным", а также поблагодарил украинцев за теплые слова в адрес США.

Между тем член Палаты представителей США от Демократической партии Джим Хаймс во время брифинга в Киеве заявил, что угрозы России атаковать украинскую столицу является "признаком отчаяния".

Впервые за очень долгое время россияне теряют позиции в Украине, а цена их попыток удержать оборону и захватить новые территории является колоссальной. Думаю, ближайшие месяцы украинская армия продолжит отвоевывать территории и наносить России большие потери,

– сказал Хаймс.

Он также назвал угрозы России дипломатам других государств в Украине "контрпродуктивными". По словам политика, он уже планирует новый визит в Киев, а после возвращения в Вашингтон будет работать над тем, чтобы угрозы главы МИД России Сергея Лаврова привели к увеличению поддержки для Украины.

Что за письмо Зеленский написал Трампу?

Президент Украины Владимир Зеленский 26 мая направил срочное письмо к Дональду Трампу и Конгрессу США. В обращении глава государства сообщил о критической нехватке систем противоракетной обороны для защиты Украины.

Впоследствии в сети обнародовали текст письма. В нем Зеленский отметил, что нынешние темпы поставки помощи по программе PURL уже не соответствуют уровню угроз, с которыми ежедневно сталкивается Украина. Президент призвал американскую сторону усилить поддержку для защиты украинского неба от российских ракет.

Уже 28 мая Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном отметил, что очень просит американских партнеров помочь с выделением большего количества ракет PAC-3 для комплексов Patriot или же дать Украине лицензии, чтобы она сама могла их увеличить и давала помощь другим странам.