Про це Річард Блюменталь повідомив під час брифінгу у Києві, передає Суспільне.

До теми Зеленський підтвердив лист Трампу: про що у ньому писав президент

Що сказав американський сенатор про лист Зеленського?

Річард Блюменталь заявив, що США мають позитивно відреагувати на запит України щодо підтримки, адже це допоможе рятувати життя. За його словами, Вашингтон уже робив це раніше й повинен продовжувати надалі.

Коли ми побачили зруйнований торговий центр і знищений житловий будинок, стало очевидно, що Путін цілеспрямовано атакує жінок, дітей та інших цивільних,

– наголосив сенатор-демократ.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Зверніть увагу! Блюменталь навів як приклад масовану атаку Росії на Київ у ніч на 24 травня. Тоді загинуло 3 людини, понад 90 осіб зазнали поранення, а також було пошкоджено більш як 400 об'єктів інфраструктури.

Блюменталь також підкреслив, що американці, включно з Конгресом і адміністрацією президента, мають підтримати Україну. Окремо він відзначив лист-звернення української сторони, назвавши його "красномовним і майстерно написаним", а також подякував українцям за теплі слова на адресу США.

Тим часом член Палати представників США від Демократичної партії Джим Гаймс під час брифінгу у Києві заявив, що погрози Росії атакувати українську столицю є "ознакою відчаю".

Уперше за дуже довгий час росіяни втрачають позиції в Україні, а ціна їхніх спроб утримати оборону й захопити нові території є колосальною. Думаю, найближчими місяцями українська армія продовжить відвойовувати території та завдавати Росії великих втрат,

– сказав Гаймс.

Він також назвав погрози Росії дипломатам інших держав в Україні "контрпродуктивними". За словами політика, він уже планує новий візит до Києва, а після повернення до Вашингтона працюватиме над тим, щоб погрози глави МЗС Росії Сергія Лаврова призвели до збільшення підтримки для України.

Що за лист Зеленський написав до Трампа?

Президент України Володимир Зеленський 26 травня направив терміновий лист до Дональда Трампа та Конгресу США. У зверненні глава держави повідомив про критичну нестачу систем протиракетної оборони для захисту України.

Згодом у мережі оприлюднили текст листа. У ньому Зеленський наголосив, що нинішні темпи постачання допомоги за програмою PURL вже не відповідають рівню загроз, з якими щодня стикається Україна. Президент закликав американську сторону посилити підтримку для захисту українського неба від російських ракет.

Уже 28 травня Володимир Зеленський під час пресконференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном зазначив, що дуже просить американських партнерів допомогти із виділенням більшої кількості ракет PAC-3 для комплексів Patriot або ж дати Україні ліцензії, щоб вона сама могла їх збільшити та давала допомогу іншим країнам.