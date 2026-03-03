Про це повідомляє видання CNN.

Що відомо про евакуацію службовців США?

Держдеп США 2 березня зобов'язав частину американських держслужбовців та членів їхніх родин залишити Йорданію, Бахрейн та Ірак через погіршення безпекової ситуації. Мовиться про співробітників, які не виконують критично важливих функцій.

У відомстві наголосили, що в Йорданії та Бахрейні зберігається загроза ракетних ударів та атак безпілотників із боку Ірану. Крім того, у цих країнах можливі перебої із авіасполученням, а також існує ризик терактів.

В Іраку, за оцінкою Держдепу, ситуація також залишається небезпечною через високий ризик насильства та викрадення людей.

Обов'язкова евакуація деякого персоналу із американських посольств стала першим таким рішенням після початку військових дій США та Ізраїлю проти Ірану. Це свідчить про зростання безпекових ризиків у регіоні на тлі відповідних ударів Ірану, які, зокрема, спрямовані на військові та дипломатичні об'єкти Штатів.

Важливо! Наказ про від'їзд службовців не означає, що посольства закриваються – у дипкомплексах залишаються ключові працівники.

Водночас у Саудівській Аравії посольство США таки закрили. Диппредставництво у Ер-Ріяді повідомило, що всі консульські зустрічі у вівторок, 2 березня, скасовані "через іранську атаку на об'єкт".

Міноборони Саудівської Аравії підтвердило факт нападу на дипломатичну установу США, зауваживши, що внаслідок інциденту виникла незначна пожежа та були зафіксовані мінімальні матеріальні збитки. За попередніми даними, постраждалих немає.

Втім, посольство США у соцмережі Х повідомило про скасування всіх планових та термінових прийомів. А також наголосило, що наразі залишається чинною рекомендація щодо самоізоляції для жителів Джидди, Ер-Ріяду та Дахрана.

3 березня стало відомо про закриття американського посольства у Кувейті. Причина – "триваюча регіональна напруженість".

Ми скасували всі звичайні та екстрені консульські зустрічі. Ми повідомимо вас, коли посольство повернеться до нормального режиму роботи,

– опублікували в посольстві на X.

Що цьому передувало?