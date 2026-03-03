Об этом сообщает издание CNN.
Что известно об эвакуации служащих США?
Госдеп США 2 марта обязал часть американских госслужащих и членов их семей покинуть Иорданию, Бахрейн и Ирак из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Речь идет о сотрудниках, которые не выполняют критически важных функций.
В ведомстве отметили, что в Иордании и Бахрейне сохраняется угроза ракетных ударов и атак беспилотников со стороны Ирана. Кроме того, в этих странах возможны перебои с авиасообщением, а также существует риск терактов.
В Ираке, по оценке Госдепа, ситуация также остается опасной из-за высокого риска насилия и похищения людей.
Обязательная эвакуация некоторого персонала из американских посольств стала первым таким решением после начала военных действий США и Израиля против Ирана. Это свидетельствует о росте рисков безопасности в регионе на фоне соответствующих ударов Ирана, которые, в частности, направлены на военные и дипломатические объекты Штатов.
Важно! Приказ об отъезде служащих не означает, что посольства закрываются – в дипкомплексах остаются ключевые работники.
В то же время в Саудовской Аравии посольство США таки закрыли. Диппредставительство в Эр-Рияде сообщило, что все консульские встречи во вторник, 2 марта, отменены "из-за иранской атаки на объект".
Минобороны Саудовской Аравии подтвердило факт нападения на дипломатическое учреждение США, отметив, что в результате инцидента возник незначительный пожар и были зафиксированы минимальные материальные убытки. По предварительным данным, пострадавших нет.
Впрочем, посольство США в соцсети Х сообщило об отмене всех плановых и срочных приемов. А также отметило, что пока остается в силе рекомендация по самоизоляции для жителей Джидды, Эр-Рияда и Дахрана.
3 марта стало известно о закрытии американского посольства в Кувейте. Причина – "продолжающаяся региональная напряженность".
Мы отменили все обычные и экстренные консульские встречи. Мы сообщим вам, когда посольство вернется к нормальному режиму работы,
– опубликовали в посольстве на X.
Что этому предшествовало?
В ночь на 2 марта два иранских беспилотника атаковали посольство США в Саудовской Аравии. Еще два – поразили комплекс Эр-Рияда и территорию поблизости.
Посольство США в Кувейте также было повреждено. Обстрелы Ирана состоялись 1 и 2 марта.
Также 2 марта военные Саудовской Аравии перехватили и уничтожили восемь беспилотников вблизи Эр-Рияда и центрального города Аль-Хардж.