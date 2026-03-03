Об этом сообщил американский телеканал Fox News, который получил копию соответствующего письма главы Белого дома, адресованного временному председателю Сената Чаку Грассли.

Трамп отметил, что операция против Ирана была спланирована так, чтобы избежать привлечения наземных сил США и минимизировать жертвы среди гражданского населения. Воздушные военные действия имели целью сдержать возможные атаки и нейтрализовать деятельность Ирана, которая угрожает американским интересам.

Соединенные Штаты готовы к дальнейшим действиям в случае новых угроз, заметил Трамп, и добавил, что обеспечит безопасность своих граждан, союзников и партнеров, а также прекратит действия иранского режима, которые представляют угрозу международному сообществу.

Американский лидер подчеркнул, что операция была санкционирована в соответствии с его обязанностью защищать американцев и национальные интересы страны как внутри, так и за пределами Штатов.

В письме Трамп в очередной раз подчеркнул, что Иран остается "одним из крупнейших спонсоров терроризма в мире", а также "продолжает искать возможности для получения и применения ядерного оружия".

Его арсенал баллистических, крылатых, противокорабельных и других ракет представляет прямую угрозу и осуществляет атаки против сил Соединенных Штатов, коммерческих судов и гражданских лиц, а также против наших союзников и партнеров... Несмотря на неоднократные усилия моей администрации достичь дипломатического урегулирования, учитывая злонамеренное поведение Ирана, угроза для Соединенных Штатов и их союзников и партнеров стала неприемлемой,

– отметил американский президент.

Также Трамп объяснил, что предоставляет этот "отчет", чтобы полностью проинформировать Конгресс в соответствии с Резолюцией о военных полномочиях. Он добавил, что некоторые законодатели из обеих партий, Республиканской и Демократической, пытаются ограничить его действия, которые, по мнению президента, они считают "неконституционными" без одобрения Конгресса.

Что известно об операции США и Израиля против Ирана?