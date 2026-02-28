По меньшей мере две из них перехватили над северной частью страны. Об этом сообщает The Times of Israel и Clash Report.
Что известно об атаке на Израиль?
Иранский Корпус стражей исламской революции уже объявил о начале "первой волны масштабных ракетных атак и атак беспилотников" против Израиля в ответ на нападение, которое осуществили совместно с США утром 28 февраля.
Армия обороны Израиля заявляет, что гражданские лица должны оставаться в бомбоубежищах до окончания угрозы из-за волны иранских баллистических ракетных атак на Израиль. ПВО пока "обнаруживает и перехватывает" угрозы.
Также, по данным издания, поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене решили возобновить ракетные атаки и атаки беспилотников на судоходные маршруты и Израиль в поддержку Ирана, первое нападение могут осуществить уже вечером.
Euronews сообщает о взрывах на севере Израиля, вероятно, они вызваны работой ПВО. О пострадавших или погибших в результате ударов Ирана пока не отмечают. Впрочем, Иран ранее анонсировал "сокрушительный" ответ.
Министерство обороны Катара заявило о перехвате иранской ракеты системой противовоздушной обороны Patriot. Также серию взрывов слышали в Бахрейне, вероятно, целью была военная база Джуфейр в пригороде Манамы.
Операция Израиля и США: последние новости
Израиль начал операцию против Ирана, в Тегеране прогремели по меньшей мере три взрыва. СМИ сообщали, что в операции участвуют США. Впоследствии официальные лица подтвердили вовлеченность американской стороны.
По данным агентства Mehr, в Тегеране атаковали здание иранской разведки, а также правительственные объекты, президентский комплекс и аэропорт. СМИ сообщают, что одной из целей мог быть офис верховного лидера Ирана.
В то же время президент Дональд Трамп заявил, что армия США начала масштабные боевые действия в Иране. Премьер Израиля Нетаньяху подтвердил, что это совместная операция против "экзистенциальной угрозы", исходящей от Ирана.