Дональд Трамп висміяв заяву Пезешкіана. Він опублікував новий пост у соцмережі, сповнений глузуваннями та погрозами на адресу Ірану.

Як Трамп відреагував на вибачення Ірана перед сусідніми країнами?

Президент США заявив, що Іран нібито зазнає нищівної поразки та вже вибачився перед країнами Близького Сходу, пообіцявши більше не нападати на них. За його словами, завдяки постійним ударам США та Ізраїлю.

Трамп також стверджує, що Тегеран прагнув контролювати весь Близький Схід, але вперше за дуже довгий час програв сусіднім країнам. Він додав, що тепер Іран уже не є "хуліганом Близького Сходу", а перетворився на "лузера" і буде ним ще багато десятиліть, поки не здасться або не зазнає краху.

Крім того, американський лідер зазначив, що через "погану поведінку" Ірану США зараз розглядають можливість ударів по районах і групах, які раніше навіть не вважали потенційними цілями.

Сьогодні Іран зазнає дуже сильного удару!

– пригрозив Трамп.

Раніше міністр фінансів США повідомив, що США 6 березня розпочнуть найбільшу кампанію бомбардувань по Ірану, націлену на ракетні установки та заводи.

Нагадаємо, що 28 лютого США та Ізраїль розпочали масштабну військову операцію проти Ірану, ліквідувавши аятолу Алі Хаменеї. У відповідь Тегеран почав бити по країнах Близького Сходу, де розташовані американські військові бази. Під ударами опинилися Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЕ, Саудівська Аравія тощо.

Що відомо про перебіг бойових дій в Ірані?

Дональд Трамп розглядає можливість розгортання американських військ в Ірані. Водночас остаточне рішення наразі не ухвалене.

Атаки США та Ізраїлю на Іран тривають уже понад тиждень, але певні об'єкти, зокрема нафтові, поки не зачіпають, щоб не провокувати Китай. Політолог Олег Саакян пояснює, що Іран постачає багато нафти Китаю, і удари по енергетиці стали б "червоною лінією" для Пекіна. Тому США діють обережно, щоб не загострити політичний конфлікт із Сі Цзіньпіном.

Політолог Вадим Денисенко пояснює, що режим Тегерана боїться наземної операції США, бо вона може спровокувати хаос всередині країни. Тому Іран прагне залучити якомога більше країн, щоб вони тиснули на Вашингтон і не допустили висадки військ. Наприклад, іранські дрони вже потрапили до азербайджанського аеропорту в Нахічевані.

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що операція проти Ірану триватиме ще кілька тижнів. Масштаби іранських атак скоротилися на 90%.