Фактично президент США ухилився від коментарів. Водночас він не зумів стримати роздратування, яке викликало в нього питання про співпрацю Ірану та Росії. Про це пише The Guardian.

Якою була реакція Трампа на допомогу Росії Ірану?

Наприкінці круглого столу в Білий дім 6 березня Дональд Трамп заявив, що відповість на одне – два запитання, і надав слово своєму улюбленому кореспонденту Fox News Пітеру Дусі.

Дусі запитав президента про матеріал The Washington Post та Fox News, де йшлося про те, що Росія нібито передає Ірану розвідувальні дані, які допомагають йому наводити удари по американських об'єктах.

Трамп перебив журналіста і пожартував, що можлива допомога Росії Ірану у війні, розпочатій США та Ізраїлем, – "це легка проблема порівняно з тим, чим ми тут займаємося", маючи на увазі обговорення змін у студентському спорті.

Після паузи і сміху прихильників у залі Трамп дорікнув кореспонденту Fox News за те, що той згадав війну.

Але, чесно кажучи? Я дуже поважаю вас. Ви завжди були дуже люб'язні до мене. Але ж яке дурне запитання ви ставите саме зараз. Ми говоримо про інше,

– роздратувався політик.

Через кілька хвилин Трамп знову вказав на Дусі й сказав: "Пітере, я дам вам ще один шанс, тому що попереднє запитання було поганим". Коли Дусі запитав, чи може він поставити питання не про студентський спорт, Трамп відповів – ні.

Коли ж Дусі поцікавився, чому Трамп проводить захід про спорт "саме зараз, коли у світі відбувається багато інших подій", президент коротко згадав війну в Ірані, але не відповів на питання про роль Росії.

Як у Пентагоні коментують ймовірну допомогу Росії Ірану?

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що будь-які дії Росії, які "не повинні відбуватися", будуть "жорстко припинені". Так він відреагував на можливу передачу Ірану Кремлем розвідданих в інтерв'ю Мейджору Гарретту для програми 60 Minutes.

Гегсет сказав, що президент Дональд Трамп "добре знає, хто з ким розмовляє". Також він запевнив, що США !"відстежують усе" і враховують це під час планування бойових дій.

Американці можуть бути впевнені: їхній головнокомандувач добре знає, хто з ким контактує. І все, що не повинно відбуватися – чи публічно, чи через неофіційні канали – отримує жорстку відповідь,

– наголосив міністр.

На запитання, чи можуть американці очікувати переговорів із Росією, щоб змусити її припинити участь у конфлікті, Гегсет сказав, що Трамп має особливі стосунки з багатьма світовими лідерами і може досягати результатів, яких інші президенти, зокрема Джо Байден, не змогли б. За його словами, потрібні сигнали Росії можуть бути точно передані як безпосередньо самим Трампом, так і через членів його команди.

Коментуючи можливу участь Росії у конфлікті, Гегсет також заявив, що США не вважають це загрозою для своїх військових. За його словами, хвилюватися, на його думку, зараз мають насамперед іранці.

Що відомо про співпрацю Росії та Ірану проти США?