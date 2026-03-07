Про це 24 каналу розповів політолог Олег Саакян, зауваживши, що мовиться про нафту, яка дуже турбує Пекін. Вашингтон намагається поводитись обережно, щоб протистояння не загострило ще й політичний конфлікт з Сі Цзіньпіном.
Чого США хочуть уникнути в Ірані?
Політолог зазначив, що цілі нафтовидобутку, нафтопереробки та енергетичного сектору в Ірані не обстрілюють, адже країна є "бензоколонкою" для Китаю. Саме такі обстріли стали б "червоною лінією" для Китаю, після чого він би став активнішим. Цього дуже не хочуть Сполучені Штати.
Вашингтон ситуацію балансує. Тому критичних ризиків, що регіон, з огляду видобутку й експорту нафти, буде "горіти", немає. Зараз все питання в Ормузькій протоці і тому, як її розблокують. Або силою США, або почнеться згасання конфлікту. Або Китай домовиться з Іраном та США, деблокувавши протоку,
– припустив він.
Цікаво! Політолог Ігор Рейтерович припустив, що Китай може підтримати Іран лише на словах, але фізично втручатись не буде. Пекін може спробувати виступити посередником, але фізично немає флоту, баз і можливостей для протистояння зі США.
Саакян також наголосив, що для Трампа перемогою у війні з Іраном буде момент, коли він ще встигне з неї "вискочити". Президент США має час до кінця березня і буде позиціонувати свою перемогу на кшталт "поборника ядерного режиму".
Водночас гіршим сценарієм для США буде затягування протистояння на кілька місяців. Тоді Трамп не зможе оголосити себе переможцем і понесе глобальні репутаційні втрати.
Що кажуть в США про кінець конфлікту?
- Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що американська операція проти Ірану на Близькому Сході триватиме щонайменше ще кілька тижнів.
- Також він запевнив, що Сполучені Штати не намагаються змінити чинний режим в Ірані. Водночас Вашингтон хотів би, аби цією країною все ж керували інші особи.
- Тим часом радники Трампа побоюються щодо політичних наслідків втягування країни в тривалу війну без чіткої кінцевої мети. Вони зауважують, що американські виборці не до кінця розуміють цілі США, які неминуче зіткнуться з новими військовими втратами.