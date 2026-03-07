Політолог Ігор Рейтерович пояснив 24 Каналу, що Китай втрачає від цієї ситуації, і це може парадоксально зблизити Пекін з Вашингтоном.

Дивіться також: "Путін зблід": як Китай може хитро скористатися подіями в Ірані

Чи стане Пекін на бік Ірану у конфлікті з США?

Китай є одним із ключових партнерів Ірану, і його енергетична безпека безпосередньо залежить від ситуації на Близькому Сході – понад 50% нафтового імпорту Пекіна надходить звідти, з них 13% безпосередньо з Ірану через Ормузьку протоку.

Пекін навпаки вже телефонував іранцям і вимагав не перекривати протоку. Проблема в тому, що зараз незрозуміло, кому взагалі телефонувати в Ірані – нове керівництво офіційно не підтверджене. Поки Китай очікує, але чим довше триватиме конфлікт, тим активніше він діятиме – аж до кулуарного тиску на Тегеран,

– сказав Рейтерович.

Китай може спробувати виступити посередником, але фізично немає флоту, баз і можливостей для протистояння зі США поза своєю територією. Пекін може лише спостерігати та сподіватися зберегти свій економічний вплив у регіоні.

Чи піде Китай на зближення з Вашингтоном через нафтову кризу?

Індія вже відреагувала на загострення – знову нарощує закупівлі російської нафти, хоча ще нещодавно тенденція була зворотною.

"Куди їм ще зближатися з Росією – вже максимальна співпраця. Але Китай має звернути увагу на ключову річ: Росія підписала з Іраном договір про стратегічне партнерство і не допомогла йому нічим. Росія сподівається заробити на зростанні нафтових цін, але це нереалістично – конфлікт, сподіваємося, буде нетривалим", – сказав Рейтерович.

Китай від затягування конфлікту лише втрачає через перебої з нафтою – на відміну від Росії, якій це вигідно. Цей парадокс може штовхнути Пекін до зближення з Вашингтоном напередодні зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіня у квітні.

Зверніть увагу! Колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа вважає, що для Китаю, який підтримує Іран, події на Близькому Сході можуть розгорнутися за двома сценаріями. Перший – США повністю підкорюють собі Тегеран, змінюють режим, встановлюють власний і руйнують Іран як суб'єкт. Іран зберігає цілісність і залишається стратегічним союзником Китаю, хоча б через те, що він – противник США.

Як події на Близькому Сході впливають на економіку?