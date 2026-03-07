Політолог Ігор Рейтерович пояснив 24 Каналу, що Китай втрачає від цієї ситуації, і це може парадоксально зблизити Пекін з Вашингтоном.
Дивіться також: "Путін зблід": як Китай може хитро скористатися подіями в Ірані
Чи стане Пекін на бік Ірану у конфлікті з США?
Китай є одним із ключових партнерів Ірану, і його енергетична безпека безпосередньо залежить від ситуації на Близькому Сході – понад 50% нафтового імпорту Пекіна надходить звідти, з них 13% безпосередньо з Ірану через Ормузьку протоку.
Пекін навпаки вже телефонував іранцям і вимагав не перекривати протоку. Проблема в тому, що зараз незрозуміло, кому взагалі телефонувати в Ірані – нове керівництво офіційно не підтверджене. Поки Китай очікує, але чим довше триватиме конфлікт, тим активніше він діятиме – аж до кулуарного тиску на Тегеран,
– сказав Рейтерович.
Китай може спробувати виступити посередником, але фізично немає флоту, баз і можливостей для протистояння зі США поза своєю територією. Пекін може лише спостерігати та сподіватися зберегти свій економічний вплив у регіоні.
Чи піде Китай на зближення з Вашингтоном через нафтову кризу?
Індія вже відреагувала на загострення – знову нарощує закупівлі російської нафти, хоча ще нещодавно тенденція була зворотною.
"Куди їм ще зближатися з Росією – вже максимальна співпраця. Але Китай має звернути увагу на ключову річ: Росія підписала з Іраном договір про стратегічне партнерство і не допомогла йому нічим. Росія сподівається заробити на зростанні нафтових цін, але це нереалістично – конфлікт, сподіваємося, буде нетривалим", – сказав Рейтерович.
Китай від затягування конфлікту лише втрачає через перебої з нафтою – на відміну від Росії, якій це вигідно. Цей парадокс може штовхнути Пекін до зближення з Вашингтоном напередодні зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіня у квітні.
Зверніть увагу! Колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа вважає, що для Китаю, який підтримує Іран, події на Близькому Сході можуть розгорнутися за двома сценаріями. Перший – США повністю підкорюють собі Тегеран, змінюють режим, встановлюють власний і руйнують Іран як суб'єкт. Іран зберігає цілісність і залишається стратегічним союзником Китаю, хоча б через те, що він – противник США.
Як події на Близькому Сході впливають на економіку?
- Загострення між США, Ізраїлем та Іраном створює ризик перебоїв у постачанні автомобілів з Азії через можливу зупинку судноплавства в Ормузькій протоці. Азійські автовиробники значною мірою залежать від експорту на ринки Близького Сходу. Тому будь-які обмеження морських перевезень у регіоні можуть спричинити для них відчутні фінансові втрати.
- Через війну в Ірані на одному із заводів з виробництва скрапленого природного газу в Катарі призупинили роботу, тому країна почала здавати частину своїх танкерів в оренду. Йдеться про газовози Al Thumama та Mesaieed, які нині перебувають поблизу західного узбережжя Африки.
- Ціни на нафту різко підскочили після ударів США та Ізраїлю по Ірану. Станом на 6 березня 2026 року вартість нафти становить: Brent – 86,88 долара за барель, WTI – 83,92 долара, Urals – 71,97 долара.