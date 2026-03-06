Які автомобільні компанії постраждають через війну в Ірані?

Основна проблема – Ормузька протока, саме через неї проходить значна частина морських перевезень у регіон, але зараз судноплавство там майже зупинилося через ризик атак з боку Ірану. Це ставить під загрозу експорт машин на мільярди доларів, пише Reuters.

Дивіться також "Оживають" після хаосу на Близькому Сході: що відбувається з акціями світових авіакомпаній

Китай

Для китайських автокомпаній Близький Схід – один із головних закордонних ринків. На тлі слабшого попиту всередині країни регіон став важливим напрямком для продажів. У 2025 році китайські виробники експортували за кордон 8,32 мільйонів автівок.

Серед найбільших постачальників – Chery, BYD, SAIC Motor, Changan та Geely. Також значну частку експорту формують спільні підприємства міжнародних брендів, які працюють у Китаї, зокрема Kia, Hyundai та Toyota.

Індія

Індійські виробники також сильно залежать від ринку Близького Сходу. Найбільше ризикує Hyundai – приблизно половина автомобілів, які компанія експортує з Індії, прямує до країн цього регіону. Їхня вартість оцінюється приблизно у 1,8 мільярда доларів.

Для Toyota цей напрямок також важливий: понад дві третини її експорту з Індії (більше 300 мільйонів доларів) йде саме на Близький Схід. Для Nissan частка експорту з Індії до країн Перської затоки становить приблизно 38%, або близько 318 мільйонів доларів.

Південна Корея

Південнокорейський автопром також активно продає машини в регіон. Для Hyundai цей регіон разом з Африкою становить близько 8% глобальних продажів – це приблизно 317 тисяч автомобілів на рік.

Подібна ситуація і в Kia: близько 8% її світових поставок також припадає на Близький Схід та Африку.

Японія

Японські автовиробники теж можуть відчути наслідки загострення конфлікту. У 2025 році Toyota відправила з Японії до країн Близького Сходу 320 699 автомобілів, що становить понад 15% усього експорту компанії.

За даними Nikkei, через проблеми з логістикою, спричинені військовою ескалацією, компанія може недопоставити на ринки регіону майже 40 тисяч автомобілів.

Останні новини про ситуації на Близькому Сході