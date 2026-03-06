Які автомобільні компанії постраждають через війну в Ірані?
Основна проблема – Ормузька протока, саме через неї проходить значна частина морських перевезень у регіон, але зараз судноплавство там майже зупинилося через ризик атак з боку Ірану. Це ставить під загрозу експорт машин на мільярди доларів, пише Reuters.
Дивіться також "Оживають" після хаосу на Близькому Сході: що відбувається з акціями світових авіакомпаній
- Китай
Для китайських автокомпаній Близький Схід – один із головних закордонних ринків. На тлі слабшого попиту всередині країни регіон став важливим напрямком для продажів. У 2025 році китайські виробники експортували за кордон 8,32 мільйонів автівок.
Серед найбільших постачальників – Chery, BYD, SAIC Motor, Changan та Geely. Також значну частку експорту формують спільні підприємства міжнародних брендів, які працюють у Китаї, зокрема Kia, Hyundai та Toyota.
- Індія
Індійські виробники також сильно залежать від ринку Близького Сходу. Найбільше ризикує Hyundai – приблизно половина автомобілів, які компанія експортує з Індії, прямує до країн цього регіону. Їхня вартість оцінюється приблизно у 1,8 мільярда доларів.
Для Toyota цей напрямок також важливий: понад дві третини її експорту з Індії (більше 300 мільйонів доларів) йде саме на Близький Схід. Для Nissan частка експорту з Індії до країн Перської затоки становить приблизно 38%, або близько 318 мільйонів доларів.
- Південна Корея
Південнокорейський автопром також активно продає машини в регіон. Для Hyundai цей регіон разом з Африкою становить близько 8% глобальних продажів – це приблизно 317 тисяч автомобілів на рік.
Подібна ситуація і в Kia: близько 8% її світових поставок також припадає на Близький Схід та Африку.
- Японія
Японські автовиробники теж можуть відчути наслідки загострення конфлікту. У 2025 році Toyota відправила з Японії до країн Близького Сходу 320 699 автомобілів, що становить понад 15% усього експорту компанії.
За даними Nikkei, через проблеми з логістикою, спричинені військовою ескалацією, компанія може недопоставити на ринки регіону майже 40 тисяч автомобілів.
Останні новини про ситуації на Близькому Сході
Іран відмовляється вести переговори зі США і не просив про припинення вогню. Іран готовий до наземної боротьби з США, а Росія і Китай можуть надавати допомогу Ірану.
Президент США Дональд Трамп висловив бажання впливати на визначення наступного керівника Ірану, незадоволений можливим призначенням Моджтаби Хаменеї. Трамп порівняв ситуацію з Іраном із подіями у Венесуелі, де американські військові затримали Мадуро, а до влади прийшла Делсі Родрігес.
Ізраїль розпочав другий етап війни на Близькому Сході, зосереджуючи атаки на підземних об'єктах Ірану для знищення балістичних ракет. Операція "Епічна лють" призвела до зменшення запусків ракет та безпілотників з Ірану, що може вказувати на збереження іранських ракетних запасів для тривалого конфлікту.
За три дні країни Близького Сходу використали понад 800 ракет PAC-3 для Patriot, що значно перевищує кількість, яку Україна мала за чотири роки війни.