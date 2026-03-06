Какие автомобильные компании пострадают из-за войны в Иране?

Основная проблема – Ормузский пролив, именно через него проходит значительная часть морских перевозок в регион, но сейчас судоходство там почти остановилось из-за риска атак со стороны Ирана. Это ставит под угрозу экспорт машин на миллиарды долларов, пишет Reuters.

Китай

Для китайских автокомпаний Ближний Восток – один из главных зарубежных рынков. На фоне более слабого спроса внутри страны регион стал важным направлением для продаж. В 2025 году китайские производители экспортировали за границу 8,32 миллионов автомобилей.

Среди крупнейших поставщиков – Chery, BYD, SAIC Motor, Changan и Geely. Также значительную долю экспорта формируют совместные предприятия международных брендов, которые работают в Китае, в частности Kia, Hyundai и Toyota.

Индия

Индийские производители также сильно зависят от рынка Ближнего Востока. Больше всего рискует Hyundai – примерно половина автомобилей, которые компания экспортирует из Индии, направляется в страны этого региона. Их стоимость оценивается примерно в 1,8 миллиарда долларов.

Для Toyota это направление также важно: более двух третей ее экспорта из Индии (более 300 миллионов долларов) идет именно на Ближний Восток. Для Nissan доля экспорта из Индии в страны Персидского залива составляет примерно 38%, или около 318 миллионов долларов.

Южная Корея

Южнокорейский автопром также активно продает машины в регион. Для Hyundai этот регион вместе с Африкой составляет около 8% глобальных продаж – это примерно 317 тысяч автомобилей в год.

Подобная ситуация и у Kia: около 8% ее мировых поставок также приходится на Ближний Восток и Африку.

Япония

Японские автопроизводители тоже могут ощутить последствия обострения конфликта. В 2025 году Toyota отправила из Японии в страны Ближнего Востока 320 699 автомобилей, что составляет более 15% всего экспорта компании.

По данным Nikkei, из-за проблем с логистикой, вызванных военной эскалацией, компания может недопоставить на рынки региона почти 40 тысяч автомобилей.

