Об этом рассказал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в эфире телеканала NBC.

Планирует ли Иран вести переговоры с США?

В МИД Ирана отреагировали на заявления, якобы Тегеран просит о перемирии и переговорах.

Иран отказывается вести переговоры с США, мы не просили о прекращении огня,

– заявили там.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что у Ирана нет причин говорить с США.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Иран хочет возобновить переговоры с США.

На вопрос журналиста о готовности Тегерана к наземной борьбе Арагчи сказал, что американцев "ждут", и такого рода война будет для Вашингтона "большой катастрофой".

Аракчи также сообщил, что Россия и Китай всегда помогали Ирану, но не дал деталей, каково сейчас их участие.

Помогают ли Россия и Китай Ирану?