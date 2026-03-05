Об этом сообщает телеканал Fox News.

Смотрите также Станут ли курды пехотинцами Трампа в войне с Ираном: кто они такие и почему ненавидят режим аятолл

Что известно о торпеде, которой США потопили иранский фрегат?

Для удара по фрегату IRIS Dena использовали торпеду Mark 48 Advanced Capability (ADCAP) – одну из самых мощных противокорабельных систем в распоряжении ВМС США.

Эта торпеда оснащена боевой частью массой около 293 килограммов. Ее принцип действия заключается не в прямом попадании в корпус корабля, а в подрыве под днищем. Взрыв формирует мощный паровой пузырь, который поднимает судно из воды и фактически ломает его корпус, раскалывая корабль пополам. По информации медиа, детонация произошла под кормовой частью иранского фрегата, после чего он быстро затонул.

IRIS Dena считался одним из самых новых кораблей иранского флота. Он был вооружен зенитными и противокорабельными ракетами, а также имел пусковые установки для торпед и другое тяжелое вооружение.

В результате атаки, по предварительным данным, погибли более 80 человек, еще по меньшей мере 101 моряк считается пропавшим без вести. Часть членов экипажа удалось спасти силами военно-морских сил Шри-Ланки.

Что известно об уничтожении иранского фрегата?