Пока США и Израиль уже почти неделю ведут войну на Ближнем Востоке, в западных СМИ появились новости, что курдские силы, которые базируются в Ираке, якобы начали наземное наступление на Иран. Впоследствии власти Иракского Курдистана опровергли это, подчеркнув, что не планируют вступать в конфликт.

Так кто же такие курды, почему ненавидят режим аятолл, какой потенциал имеет их присоединение к атаке на иранский режим и возможно ли расширение войны в Иране – рассказывает 24 Канал.

Почему ситуация в Иране далека от решения?

В Иране продолжается война. Израиль и США в ней действуют дистанционно, методично уничтожая иранских лидеров и оборонительные возможности исламистов. Те взамен продолжают тактику, по факту, террористических обстрелов всего, до чего могут дотянуться, – атакуют соседние страны.

4 марта новой целью иранцев стала лояльная и сдержанная по отношению к режиму аятолл Турция и они запустили по ней баллистическую ракету (при этом НАТО не планирует применять 5-ю статью о коллективной обороне). А, сегодня, 5 марта иранцы взялись за Азербайджан, которого от атаки дронов не спас даже тот факт, что президент страны лично посетил посольство государства-террориста и оставил запись в книге траура по ликвидированному Али Хаменеи.

Уже сейчас можно констатировать, что Иран подготовился к атаке США и Израиля. Возможно, это странно прозвучит в отношении страны, которая в первые часы потеряла свое руководство, а за первые дни – почти весь флот, большинство авиации и ПВО, а главное – пусковых установок для баллистических и крылатых ракет. Но это действительно так. Все это произошло бы и так в случае серьезной атаки (а сейчас именно она и есть). Несмотря на то, Иран сформировал хабы сопротивления, способные действовать автономно и как можно дольше сопротивляться, неся угрозу всем вокруг.

Сейчас становится все очевиднее, что без наземной операции действующий иранский режим быстро не победить. И особенно много времени нет у Трампа (в отличие от Нетаньяху), потому что с каждым днем растет цена и без того не популярной среди американцев войны, а каждая неудача может стать "картой" в руках демократов на ноябрьских промежуточных выборах. Они имеют потенциал превратить действующего президента США в "хромую утку" уже на второй год его второго срока.

Похоже, это начало доходить и до людей в Вашингтоне. Вот только ни США, ни Израиль не очень спешат отправлять свою пехоту в иранские горы и пустыни, а надежды на новое мощное выступление представителей иранского гражданского общества уже не так много. Момент, когда это было возможно, был упущен в январе 2026 года, когда убили более 30 000 протестующих. Тогда им никто так и не пришел на помощь (хоть и обещал), а власть почувствовала запах крови и сейчас готова безжалостно убивать снова.

Создается впечатление, что США позволили Израилю втянуть себя в тяжелую войну, потому что отсутствие у американцев экспертизы по Ирану (или волевое решение Трампа и его вера в собственную непогрешимость) создали иллюзию, что 90-миллионную страну, где очень важен культ мученичества и борьбы до последнего, можно захватить по "венесуэльской схеме". Напомним, тогда действительно блестящий захват диктатора Мадуро парализовал всю систему и дал США право распоряжаться всей местной нефтью. Уже сейчас можно говорить, что этот план провалился и Израиль подставил США, а те – всех своих арабских союзников.

В этой ситуации американцы хаотично начали искать "План Б" и он привел их к курдам.



Протесты курдов / Фото Safin Hamed, AFP

Пойдут ли курды на войну против Ирана?

4 марта 2026 года американские СМИ, прежде всего CNN, Reuters и The Wall Street Journal, со ссылкой на "американский высокопоставленный источник" сообщили, что США ведут переговоры с курдскими повстанцами об их привлечении к войне против Ирана. Более того, они якобы уже воюют.

Тысячи курдов участвуют в атаке на Иран,

– так анонимный американский чиновник комментировал ситуацию консервативному каналу Fox News.

Также издание Axios сообщило, что Трамп ведет переговоры с лидерами основных курдских группировок в Ираке – Масудом Барзани ("Демократическая партия Курдистана", PKK) и Бафелем Талабани ("Патриотический союз Курдистана", PUK), а CNN заявили, что президент США поговорил с председателем Демократической партии Иранского Курдистана (PDKI) Мустафой Хиджри.

Также CNN писало об участии американских спецназовцев в совместных с курдами операциях против Ирана. Этому можно верить, потому что США сотрудничают с курдами уже 20 лет. Вызывают вопросы лишь масштабы нового этапа сотрудничества.

Вечером 4 марта представители различных фракций курдов, включая иранскую "Партию свободной жизни Курдистана" (PJAK) заявили, что еще не начинали операции, но думают над такой возможностью. Впоследствии аналогичные заявления сделали другие курдские фракции.

PJAK – это апочисты, то есть сторонники, Абдуллы Оджалана (лидера Рабочей партии Курдистана – РПК и теоретика создания независимого курдского государства на утопических принципах, которые сочетают анархизм, коммунизм и либертарианство). РПК длительное время вела вооруженную борьбу за создание курдской автономии в Турции, но пока сложила оружие и капитулировала. В то же время в Ираке апочисты сохраняют свое влияние, но не имеют значительных ресурсов для полномасштабных боевых действий.

Кажется, в этой ситуации несдержанные "американские источники" сыграли с курдами злую шутку, ведь о контактах прочитали в Иране и нанесли по позициям курдов на границе с Ираком превентивные удары.

Кто вообще такие курды – насколько мощные и как их дважды предавал Трамп?

Курды – древний народ, который большую часть своей письменной истории не имел собственной государственности. Историки считают курдов наследниками древней Мидии – государства, существовавшего более 2600 лет назад и покоренного персами во времена Кира Великого.

Сейчас курды считаются крупнейшим безгосударственным этносом в мире. Их численность составляет от 30 до 50 миллионов и это население разделено границами разных государств. Они компактно проживают в 4 государствах Ближнего Востока – Турции, Сирии, Ираке и Иране и находятся примерно в том же положении, что и разделенные империями украинцы в начале 20 века.

Где проживают курды / Карта Al Jazeera

В течение 20 и 21 века курды пытались завоевать собственную государственность. Ближе всего к этому была сирийская ветвь, которая в 2016 году провозгласила собственную независимость и создание нового государства Рожава. Это стало возможно благодаря поддержке США (тогда президентом был демократ Барак Обама) и роли курдов (точнее фракции "Сирийские Демократические Силы", SDF) в борьбе с ИГИЛ.

Фактически курдские боевики из SDF и их собратья из Ирака, действовавшие под брендом "Пешмерга", тогда стали "пехотой западной коалиции" для истребления исламских террористов-фанатиков и достигли в этом деле значительных успехов.

За это курды были вознаграждены поддержкой США, которые не только предоставили союзникам оружие и поддержку, но и позволили установить контроль над нефтяным месторождением "Аль-Омар", НПЗ и газовыми заводами в провинции Дейр-эз-Зор, доходы от которых стали финансовой подушкой для Рожавы.

Также американцы пролоббировали широкую автономию для курдов в Ираке – так называемый Иракский Курдистан (Kurdistan Regional Government, KRG) фактически превратился в де-факто независимую территорию в пределах провинций Эрбиль, Дахук и Сулеймания, куда багдадское правительство не лезет. Потому что курдское ополчение "Пешмерга" – это более 100 000 воинов, очень мотивированных и ярых. Точнее даже не ополчение, а регулярное войско, на вооружении которого есть артиллерия и тяжелая техника. А теперь и дроны. Кстати, первыми додумались их использовать как оружие их враги – боевики ИГИЛ.

Но с приходом Трампа "курдская весна" пережила серьезный кризис. В 2019 году он впервые предал союзников, когда вывел американские войска из северо-восточной Сирии и фактически открыл путь турецкой армии для атаки на Рожаву.

В январе 2026 Трамп снова повторил этот трюк – благословив новую власть Сирии в лице бывшего боевика "Аль-Каиды" президента Ахмеда аш-Шараа на атаку на Рожаву. Та до сих пор сохраняет автономию, но потеряла влияние на некоторые провинции Сирии и очевидно ждет еще больших ограничений свободы действий. Причем внутри самой Рожавы не существует единодушия и довольно сильные позиции сторонников интеграции курдов в новое сирийское государство. Впрочем, голос сторонников продолжения борьбы за независимость также мощный. Но ему теперь явно не очень удобно в Сирии. Зато появляются новые возможности в Ираке и Иране.

В чем особенность положения курдов в Иране?

Курды в Иране компактно расселены в провинциях Курдистан, Керманшах, Илам и Западный Азербайджан. Это 8 – 10 миллионов человек (по некоторым данным, вообще 11 – 12 миллионов), то есть около 10% населения Ирана. Да, Иран – не моноэтническое государство, а конгломерат разных народов, объединенных бывшей империей. Кроме персов и курдов здесь живут азербайджанцы, белуджи, туркмены, мазендаранцы и тому подобное.

При этом в Иране только один официальный язык – персидский или фарси. Но это лишь полбеды, ведь официальный Тегеран также агрессивно навязывает всем и свою версию ислама, что больше всего проявляется в повседневной жизни.

Последние годы Иран превратился в пороховую бочку – в стране происходят постоянные протесты, которые иногда переходят в восстания. Курдские районы в этом, пожалуй, наиболее активны. Именно они были эпицентром массовых протестов в 2022 году, когда иранская "полиция морали" замучила женщину по имени Махса Амини только потому, что та не хотела носить хиджаб.



Протестующие с портретом погибшей Махсы Амини / Фото Kenzo Tribouillard/AFP

Вопрос хиджаба и фактического унижения женщин, который стал во времена Исламской республики основой внутренней политики, довольно чувствителен для курдов. В отличие от персов, они не шииты, а сунниты, а роль женщины в курдском обществе кардинально отличается. Курдские женщины имеют равные с мужчинами права, не подвергаются такой дикой дискриминации, активно участвуют в курдских милициях и воюют наравне с мужчинами.

Также курдские районы Ирана часто давали старт другим протестам. Сейчас в стране чрезвычайно сложная экономическая ситуация – она много лет живет с чрезмерной инфляцией, постоянной нехваткой бензина и элементарных света и воды. При этом центральная власть даже в кризисе делает градации между титульными этносами и нацменьшинствами, усиливая ненависть к себе.

Согласитесь, это идеальная среда для восстания против режима аятолл. Неудивительно, что курды в протестах января 2026 года были едва ли не самые активные. Это именно они брали под свой контроль города Абданан и Малекшах. Правда, развить успех они не сумели, ведь центральная власть жестоко подавила народные выступления.



Протесты в Иране в январе 2026 года / Фото Daily Sabah

Впрочем, даже после этого иранские курды не отказались от борьбы. В конце февраля и за несколько дней до начала атаки на Иран 5 крупнейших курдских партий Ирана объявили о формировании политического альянса, целью которого является национальная автономия.

Есть ли потенциал у курдов на открытие "второго фронта" против аятолл и КСИР?

Теперь, в марте 2026 года, снова появились сообщения о привлечении курдов в атаку на иранский режим. Но насколько все серьезно?

Иранские курды действительно ненавидят фундаменталистов, но их сопротивление – это силы самообороны и городская герилья, которая имеет стрелковое оружие. Однако они вряд ли могут противодействовать регулярным войскам.

Другое дело – иракские курды. Те имеют свою армию и, похоже, поддержку американских спецназовцев. Но оснащение оружием этих отрядов вызывает вопросы и США сначала придется изрядно профинансировать союзников (чего Трамп не любит). Ведь противостоять им будут не условные остатки войск сирийского диктатора Башара Асада, которые не хотели воевать и сами разбежались в декабре 2024 года, а воины Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) и ополчения "Басидж", которым нечего терять, потому что на кону их жизнь. Другое дело иранская армия, но и к ней нужен особый подход. Сейчас иранские военные капитулируют только на словах Дональда Трампа, зато в реальности продолжают сопротивление.

Кроме того, варианту открытия "курдского фронта" не очень рада иранская оппозиция. Принц Реза Пахлави, который является неформальным лидером иранского гражданского общества, резко осудил объединение курдских партий и заочно поскандалил с их лидерами.

И хотя Пахлави не имеет реальной власти, а президент Трамп публично его унизил, заявив, что не видит у сына последнего шаха Ирана потенциала возглавить Иран, заявления принца появились не на пустом месте, а являются частью консенсуса.

Это оставляет для курдов мало пространства для маневра. Сейчас им предлагается просто воевать и умирать, а что они должны получить взамен – неизвестно. А в ситуации, когда они имеют дело с Трампом, который уже дважды их предал, и Ираном, в котором ни власть, ни оппозиция не желают решать "курдский вопрос" в пользу нацменьшинства, рассчитывать на что-то большее, кроме самообороны и ограниченных операций, видимо, не стоит.