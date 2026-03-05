Курдский вопрос является одним из самых острых на Ближнем Востоке, ведь этот народ не имеет своей государственности, а в странах, где они сейчас живут, их подвергают дискриминации, были даже и случаи геноцида.



Главное, что нужно знать о курдах, их группировки в регионе и возможную вовлеченность в операцию США и Израиля против Ирана – читайте в материале 24 Канала.

К теме СМИ заявили, что курды якобы пошли в наступление на Иран: что происходит

Кто такие курды и каково их положение на Ближнем Востоке?

Курды – это большой народ без собственного государства, который проживает преимущественно на территории Турции, Сирии, Ирана и Ирака. Они говорят на нескольких близких, но разных курдских языках и диалектах.

Генетические исследования свидетельствуют, что курды по происхождению близки к народам Кавказа и Ближнего Востока, в частности армян, азербайджанцев, грузин и евреев.

По разным оценкам, в мире насчитывается около 40 миллионов курдов – это чуть меньше, чем население Украины. Значительная часть из них живет на территории, которую называют Курдистаном.

Справочно! Курдистан – это историко-этнографический регион в Юго-Западной Азии, территория которого разделена между Турцией, Ираном, Ираком и Сирией Ираном Ираком и Сирией. В то же время это название не является официальной административной единицей в большинстве стран. Единственным исключением является Иракский Курдистан, который имеет статус автономного региона.

Этнографический регион Курдистан сейчас разделен на следующие единицы: в Турции – Северный Курдистан или Бакур, Иран – Восточный Курдистан или Рожхилат, Ирак – Регион Курдистан и Сирия – Западный Курдистан или Рожава.



Территория этнографического региона Курдистан / Фото Washington Kurdish Institute

В Турции и Сирии власти обычно избегают термина "Курдистан", вместо этого используют административные или географические названия областей или регионов, которые закреплены в их конституциях. Несмотря на это, курдские движения уже более века периодически поднимают восстания, добиваясь большей автономии или независимости.

Большинство курдов исповедуют ислам суннитского направления, однако среди них есть также шииты, христиане. Таковы езиды, которые живут преимущественно на севере Ирака и исповедуют езидизм – монотеистическую религию, к которой невозможно присоединиться через обращение, поскольку езидом можно быть только по рождению. В то же время в повседневной жизни многие курды не отличаются высокой религиозностью.



Курды, проживающие на территории Ирака / Фото Getty Images

Какие группировки курдов сейчас существуют?

Всего в каждой из 4 стран, где разделен Курдистан, существуют свои группировки или даже политические партии этого народа.

В Турции это была Рабочая партия Курдистана, боевое крыло которой объявило о самороспуске и прекращении кровавого повстанческого конфликта с Анкарой в мае 2025 года. Организация объявила, что перешла к политическим методам борьбы за права курдов.

Обратите внимание! Подробнее о курдах в Турции и Рабочей партии Курдистана вы можете прочитать – в материале.

В Сирии курды являются основой северных регионов страны, которые получили название Рожава. Курды активно участвовали в гражданской войне в Сирии и входят в военный альянс – Сирийские демократические силы. После того как переходное правительство Сирии начало расширять свой контроль над территориями на северо-востоке страны, в январе 2026 года СДС подписали соглашение о прекращении огня и интеграции в структуры сирийского государства.

Иракские курды долгое время играли ведущую роль в курдском национальном движении. В течение большей части XX века они вели борьбу с центральной властью в Багдаде, добиваясь автономии.

После десятилетий конфликтов в северной части Ирака сформировалось фактически квазигосударственное образование курдов – Иракский Курдистан. Его появление в значительной степени стало возможным после двух военных кампаний в стране, возглавляемых Соединенными Штатами.

Региональное правительство Курдистана имеет много признаков государственности - собственный парламент, правительство и силовые структуры. В то же время политическая система региона остается относительно слабой, а власть часто разделена из-за внутренних противоречий между различными курдскими политическими силами.

Традиционно в Иракском Курдистане доминируют две партии - Демократическая партия Курдистана (ДПК), которую возглавляет бывший президент региона Масуд Барзани, и Патриотический союз Курдистана (ПСК).



Масуд Барзани – бывший президент Иракского Курдистана / Фото Gulf International Forum

Каждая из них имеет собственные вооруженные формирования пешмерга. ДПК контролирует преимущественно города Эрбиль и Дахук, тогда как ПСК вместе со своим реформистским ответвлением – движением Gorran ("Изменение") – имеет наибольшее влияние в Сулеймании. В то же время и сама ПСК разделена на несколько внутренних политических групп.

В контексте операции США и Израиля наиболее интересными являются иранские курды, которые из-за политики Тегерана вынуждены были сменить свое базирование на территорию Иракского Курдистана.

Еще до удара США по Ирану 5 иранских курдских оппозиционных группировок, базирующихся в Иракском Курдистане, объявили о создании новой коалиции. Главная цель этой объединенной структуры – свержение Исламской Республики и получение курдской автономии.

В коалицию вошли:

Партия свободы Курдистана (PAK);

Демократическая партия Иранского Курдистана (PDKI);

Партия свободной жизни Курдистана (PJAK);

Организация борьбы Иранского Курдистана (Khabat);

Комала трудящихся Курдистана;



Боевые представительницы Партия свободной жизни Курдистана / Фото PJAK

Вместе с тем, несколько влиятельных курдских политических сил, в частности партия "Комала Иранского Курдистана", к коалиции не присоединились.

Иран время от времени проводит удары по курдским группировкам в изгнании. Власти Тегерана признают их террористическими организациями и обвиняют в работе на интересы США и Израиля.

Что писали о возможном наступлении курдов на территорию Ирана?

Вечером 4 марта международные медиа сообщали о возможной военной операции курдских сил против Ирана. Некоторые агентства, в частности Associated Press, со ссылкой на представителя Партии свободы Курдистана (ПСК) Халиля Надири писали, что курдские формирования якобы готовятся к действиям против иранского режима. Отмечалось, что часть боевых подразделений могла перемещаться ближе к границе с Ираном.

Позже появились более громкие сообщения. Израильское издание i24News со ссылкой на чиновника Коалиции политических сил Иранского Курдистана заявило, что наземная операция якобы уже началась. По их данным, тысячи курдских бойцов могли начать наступление, занимать боевые позиции и закрепляться на приграничных территориях.

Другие источники, в частности Fox News, писали, что речь идет об иранско-курдских вооруженных формированиях, которые якобы стремились спровоцировать более широкое восстание против режима Тегерана. Также сообщалось, что Израиль оказывает поддержку курдским силам, чтобы они смогли контролировать отдельные районы Ирана и бросить вызов власти.

В то же время иранские СМИ и Министерство разведки сообщали о превентивных ударах Корпуса стражей исламской революции по курдам в Ираке. По их данным, несколько позиций курдских боевиков были уничтожены, а группировки понесли значительные потери при попытке проникновения с западной границы.

Однако уже ночью 5 марта курдские источники опровергли сообщения о масштабном наступлении. Издание Rudaw со ссылкой на оппозиционные курдские группы отметило, что перемещение отдельных подразделений были неправильно истолкованы, и никакой полноценной наземной операции на территории Ирана пока не проводится.

Кроме того, представители власти Иракского Курдистана подчеркнули, что регион не намерен втягиваться в конфликт. Президент автономного правительства Нечирван Барзани заявил, что Курдистан останется нейтральным и продолжит выполнять роль фактора стабильности и мира в регионе.

Могут ли США привлечь курдов для операции против Ирана?

Издание CNN писало, что Центральное разведывательное управление США работает над вооружением курдских сил, чтобы стимулировать народное восстание в Иране и свергнуть режим. Источники издания сообщают, что администрация Трампа активно ведет переговоры с иранской оппозицией и курдскими лидерами в Ираке о военной поддержке.

По словам собеседников, Дональд Трамп пообщался с президентом Иранской демократической партии Курдистана (KDPI) Мустафой Хиджри. KDPI ранее была одной из целей Корпуса стражей исламской революции.

Журналисты писали, что, ожидается, что курдские оппозиционные силы вскоре начнут наземную операцию на западе Ирана. Три источника также сообщили, что 1 марта Трамп провел телефонные разговоры с лидерами курдов в Ираке.

Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала отметил, что, вполне вероятно, что США могут договориться с курдами и привлечь их к наземной операции. Но пока непонятно, как американцы возьмут под контроль нефть Ирана.

Поэтому пока все продолжают наблюдать за событиями в Иране и операцию США с Израилем. В то же время вопрос возможного наступления курдов на иранскую территорию – остается открытым.