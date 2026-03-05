Однако власти Иракского Курдистана отрицают участие в любых военных действиях, подчеркнув, что регион не планирует втягиваться в конфликт. Об этом пишет Rudaw.
Что известно о якобы начале наступления?
Первые сообщения о возможной военной операции курдских сил против Ирана начали появляться еще накануне в международных медиа. В частности, агентство Associated Press со ссылкой на представителя Партии свободы Курдистана (ПАК) Халиля Надири сообщало, что курдские силы якобы готовятся к операции.
По словам Надири, курдские формирования рассматривали возможность активизации действий против иранского режима на фоне обострения ситуации в регионе. В материалах отмечалось, что часть курдских боевых подразделений могла перемещаться ближе к иранской границе.
Вскоре появились еще более громкие сообщения. Израильское издание i24News со ссылкой на чиновника Коалиции политических сил Иранского Курдистана – альянса иранских курдских партий – сообщило, что наземная операция якобы уже началась.
По словам источника, тысячи курдских бойцов могли начать наступление против иранских властей. В публикации также утверждалось, что курдские формирования якобы начали занимать боевые позиции на территории Ирана еще в понедельник, 2 марта.
Тысячи курдских бойцов начали наземное наступление на Иран,
– цитировали медиа неназванного представителя курдских политических сил.
При этом отмечалось, что курдские силы могли продвигаться в приграничных районах и пытаться закрепиться на новых позициях.
Как утверждали источники Fox News, речь шла об ирано-курдских вооруженных формированиях, которые стремились спровоцировать более широкое восстание против остатков иранского режима.
В то же время, по данным СМИ, Израиль поддерживает курдские формирования, которые действуют внутри Ирана. Цель такой поддержки – попытка взять под контроль отдельные районы в стране, чтобы бросить вызов режиму и усилить возможное более широкое восстание.
Clash Report со ссылкой на Министерство разведки Ирана утверждает, что сепаратистские боевые группы планировали проникнуть с западной границы и осуществить нападения на иранские города при поддержке США и Израиля. Оно заявляет, что превентивная операция разведывательных сил и Корпуса стражей ислама уничтожила несколько позиций боевиков и нанесла им тяжелые потери.
Какие заявления сделали курские медиа и политики?
Впрочем уже в ночь на 5 марта появились сообщения, которые ставили под сомнение эти утверждения. Курдское медиа Rudaw со ссылкой на источники в оппозиционных курдских группах сообщило, что информация о начале наземного наступления не соответствует действительности.
По данным издания, курдские формирования не проводят никакой масштабной операции на территории Ирана. Источники отметили, что сообщения о наступлении могли возникнуть из-за неправильной интерпретации перемещений отдельных подразделений.
Кроме того, представители власти Иракского Курдистана также выступили с заявлениями о нежелании втягиваться в конфликт. Президент автономного региона Нечирван Барзани подчеркнул, что Курдистан не намерен становиться стороной войны.
Регион не будет стороной конфликтов и останется, как всегда, фактором мира,
– заявил Барзани.
В то же время сообщалось, что США готовят курдское восстание
ЦРУ якобы работает над вооружением курдских сил с целью разжигания народного восстания в Иране. По словам источников, администрация Трампа ведет активные переговоры с иранскими оппозиционными группами и курдскими лидерами в Ираке о предоставлении им военной поддержки.
Отмечается, что некоторые группы уже публично намекали на будущие действия и призвали иранские военные части к дезертирству. Корпус стражей исламской революции Ирана ответил ударами по курдским позициям и заявил об атаках десятками дронов.
Пока официального подтверждения начала наземной операции курдских сил против Ирана нет. Несмотря на громкие заявления отдельных источников, курдские медиа и политические представители отрицают участие в военных действиях.
Однако любое обострение на границе Ирана с курдскими регионами может иметь серьезные геополитические последствия для всего Ближнего Востока.