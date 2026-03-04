Об этом говорится в материале CNN.
Какой план подготовило ЦРУ?
По словам источников издания, администрация Трампа активно ведет переговоры с иранскими оппозиционными группами и лидерами курдов в Ираке о предоставлении им военной поддержки.
Иранские курдские вооруженные формирования насчитывают тысячи бойцов, которые действуют вдоль границы Ирака и Ирана, преимущественно в иракском Курдистане.
Отмечается, что некоторые группы уже публично намекали на будущие действия и призвали иранские военные части к дезертирству. Корпус стражей Исламской революции Ирана ответил ударами по курдским позициям и заявил об атаках десятками дронов.
В тот же день, как сообщил собеседник издания, Дональд Трамп пообщался с президентом Демократической партии иранского Курдистана (KDPI) Мустафой Хиджри. KDPI стала одной из мишеней для Корпуса стражей Исламской революции.
Ожидается, что иранские курдские оппозиционные силы примут участие в наземной операции в Западном Иране в ближайшие дни,
– сообщил высокопоставленный иранский курдский чиновник.
Еще трое собеседников сообщили, что в воскресенье, 1 марта, Дональд Трамп провел телефонные разговоры с лидерами иракских курдов. По их словам, стороны обсудили возможную военную операцию США в Иране и форматы сотрудничества между Вашингтоном и курдскими силами в случае ее реализации.
Сейчас идея заключается в том, чтобы курдские вооруженные силы взяли на себя иранские силы безопасности и прижали их, чтобы безоружным иранцам в крупных городах было легче выйти на улицы, не рискуя быть снова расстрелянными.
Другие идеи предусматривают использование курдов для дестабилизации региона и растягивания военных ресурсов Ирана, а также создание контролируемой зоны на севере страны, которая могла бы стать буфером для Израиля.
Что происходит на Ближнем Востоке?
Утром 28 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США начали масштабные боевые действия в Иране, чтобы устранить угрозы со стороны иранского режима.
Иран начал ответные удары: взрывы прогремели в Израиле, Катаре, Бахрейне, а также Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах. Там расположены американские военные базы.
Впоследствии Трамп также заявил, что военная операция была рассчитана примерно на 4 недели, однако Соединенные Штаты уже опережают график.