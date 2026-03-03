Основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко в разговоре с 24 Каналом оценил, по каким сценариям может развиваться война США и Израиля с Ираном. Он предположил, какой бы вариант развития событий был благоприятным для Украины.

К теме Иран стоит․ Что происходит на Ближнем Востоке, какие последствия для Украины и будет ли Третья мировая война

Может ли США свергнуть режим в Иране в ближайшее время?

Корниенко отметил, что наиболее положительным сценарием было бы, если бы иранский режим был свергнут и установили или проевропейский, или проамериканский. В рамках этого сценария Украина могла бы потерпеть высокие цены на нефть, недостаток ПВО и многое другое.

Однако на сегодня есть деградация иранского режима, но говорить о его свержении режима довольно трудно, особенно на фоне того, что Дональд Трамп рассматривает реализацию в Иране венесуэльского сценария. То есть сохранение текущего режима в обмен на ресурсы, однако это не в наших интересах,

– подчеркнул он.

Это связано с ценой на нефть, которая выросла. Это неприятно, но, по мнению Корниенко, не является критическим. Высокая цена, что держится 1 – 2 дня, не спасет Кремль. Для того чтобы это имело определенный эффект, это высокая цена должна продержаться месяц и более.

Также из-за ситуации на Ближнем Востоке возникла проблема с поставками ракет ПВО, поскольку они дефицитные. В США, по его словам, сейчас, действительно, исчерпывается их запас.

"Поэтому сейчас доминируют негативные сценарии, в частности, еще и из-за блокировки подсанкционной иранской нефти, которая конкурировала с подсанкционной российской. Это заставляло Кремль давать большие дисконты. То есть иранская сдерживала рост цены российской нефти", – подчеркнул основатель аналитического сообщества Resurgam.

Стоит знать. Западные СМИ пишут, что на фоне эскалации на Ближнем Востоке, цены на нефть резко выросли примерно на 20%. Такая ситуация будет иметь последствия для Украины. Подорожание энергии усилит инфляционное давление в Европе, которая самостоятельно обеспечивает военные нужды ВСУ. Также повышение цен на нефть будет "приятным" бонусом для России.

Еще один важный фактор – это танкеры теневого флота. Иран пользуется супертанкерами, имеющих объем от 2 тонн баррелей, и их пыталась активно фрахтовать Россия. Потеряв индийский рынок, ей необходимо поставлять нефть в Китай, а рентабельно это делать в больших объемах.

Установление в Иране хотя бы умеренного режима, маловероятно, потому что Трамп сильно поднял уровень эскалации в войне в момент ликвидации аятоллы Али Хаменеи. Потому что религиозные силы в Иране, Корпус стражей революции не пойдут на любые договоренности, ведь это будет означать для них политическое самоубийство,

– отметил Дмитрий Корниенко.

Соответственно, по его словам, тот сценарий, что сработал в Венесуэле, не приемлем для Ирана, потому что это совершенно разные контексты.

Война на Ближнем Востоке: какие последние заявления Трампа?