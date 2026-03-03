Основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко в разговоре с 24 Каналом оценил, по каким сценариям может развиваться война США и Израиля с Ираном. Он предположил, какой бы вариант развития событий был благоприятным для Украины.
К теме Иран стоит․ Что происходит на Ближнем Востоке, какие последствия для Украины и будет ли Третья мировая война
Может ли США свергнуть режим в Иране в ближайшее время?
Корниенко отметил, что наиболее положительным сценарием было бы, если бы иранский режим был свергнут и установили или проевропейский, или проамериканский. В рамках этого сценария Украина могла бы потерпеть высокие цены на нефть, недостаток ПВО и многое другое.
Однако на сегодня есть деградация иранского режима, но говорить о его свержении режима довольно трудно, особенно на фоне того, что Дональд Трамп рассматривает реализацию в Иране венесуэльского сценария. То есть сохранение текущего режима в обмен на ресурсы, однако это не в наших интересах,
– подчеркнул он.
Это связано с ценой на нефть, которая выросла. Это неприятно, но, по мнению Корниенко, не является критическим. Высокая цена, что держится 1 – 2 дня, не спасет Кремль. Для того чтобы это имело определенный эффект, это высокая цена должна продержаться месяц и более.
Также из-за ситуации на Ближнем Востоке возникла проблема с поставками ракет ПВО, поскольку они дефицитные. В США, по его словам, сейчас, действительно, исчерпывается их запас.
"Поэтому сейчас доминируют негативные сценарии, в частности, еще и из-за блокировки подсанкционной иранской нефти, которая конкурировала с подсанкционной российской. Это заставляло Кремль давать большие дисконты. То есть иранская сдерживала рост цены российской нефти", – подчеркнул основатель аналитического сообщества Resurgam.
Стоит знать. Западные СМИ пишут, что на фоне эскалации на Ближнем Востоке, цены на нефть резко выросли примерно на 20%. Такая ситуация будет иметь последствия для Украины. Подорожание энергии усилит инфляционное давление в Европе, которая самостоятельно обеспечивает военные нужды ВСУ. Также повышение цен на нефть будет "приятным" бонусом для России.
Еще один важный фактор – это танкеры теневого флота. Иран пользуется супертанкерами, имеющих объем от 2 тонн баррелей, и их пыталась активно фрахтовать Россия. Потеряв индийский рынок, ей необходимо поставлять нефть в Китай, а рентабельно это делать в больших объемах.
Установление в Иране хотя бы умеренного режима, маловероятно, потому что Трамп сильно поднял уровень эскалации в войне в момент ликвидации аятоллы Али Хаменеи. Потому что религиозные силы в Иране, Корпус стражей революции не пойдут на любые договоренности, ведь это будет означать для них политическое самоубийство,
– отметил Дмитрий Корниенко.
Соответственно, по его словам, тот сценарий, что сработал в Венесуэле, не приемлем для Ирана, потому что это совершенно разные контексты.
Война на Ближнем Востоке: какие последние заявления Трампа?
Президент США на фоне роста цен на нефть считает, что это временное явление. По его словам, со временем стоимость нефти уменьшится "после завершения этой ситуации".
Кроме того, Трамп сказал, что большинство возможных преемников лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего во время атаки, уже мертвы. США ликвидировали сначала первую группу возможных преемников Хаменеи, а потом и вторую. А скоро начнется "третья волна уничтожения".
Американский лидер отметил, что почти все вооружение Ирана – в частности, системы ПВО и флот – уничтожено. А после ликвидации военно-политического руководства Ирана переговоры с Тегераном нет смысла проводить.