Как Трамп высказался о возможности переговоров с Ираном?

Американский президент отметил, что почти все вооружение Ирана – уничтожено. Речь идет о системах ПВО, авиацию а также флот. Отметим, что накануне, 2 марта, американские военные заявили о разгроме всех 11 иранских кораблей в Оманском заливе.

Напомнил Дональд Трамп и о ликвидации военно-политического руководства Ирана, в частности речь идет об убийстве верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи и его близкого окружения.

Теперь же, по словам американского президента, переговоры с Ираном вести нет смысла.

Они (нынешнее руководство страны, – 24 Канал) просят диалога, я сказал: слишком поздно,
– высказался глава Белого дома.


Как Иран пытался возобновить переговорный процесс с США?

  • В воскресенье, 1 марта, Трамп рассказал журналистам The Atlantic, что представители нового иранского правительства инициировали возобновление диалога, тогда президент США согласился на предложение, несмотря на то, что иранцы "так долго тянули с этим шагом".

  • Речь идет прежде всего об аспекте ядерного вооружения, которое, как сообщает американская сторона, представляло огромную угрозу для всего мира. США и Иран вели косвенные ядерные переговоры при посредничестве третьих стран. В феврале 2026-го в Женеве состоялся очередной раунд, тогда Иран настаивал на сохранении определенного уровня обогащения урана, США же требовали жестких ограничений под международным наблюдением.

  • Стороны называли переговоры "самыми интенсивными на данный момент", тогда страны обменялись предложениями, но компромисса так и не нашли.

  • Со своей стороны исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн в эфире 24 Канала предположил, что вероятнее всего, каждая из сторон провозгласит свою победу, но через несколько лет конфликт снова обострится.