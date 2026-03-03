Про це очільник Білого дому написав на своїй сторінці в соцмережі.

Актуально США можуть воювати вічно: Трамп розповів про "безкінечні" запаси американської зброї

Як Трамп висловився про можливість переговорів з Іраном?

Американський президент наголосив, що майже все озброєння Ірану – знищене. Йдеться про системи ППО, авіацію а також флот. Зазначимо, що напередодні, 2 березня, американські військові заявили про розгром усіх 11 іранських кораблів в Оманській затоці.

Нагадав Дональд Трамп і про ліквідацію військово-політичного керівництва Ірану, зокрема йдеться про вбивство верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї та його близького оточення.

Тепер же, за словами американського президента, переговори з Іраном вести немає сенсу.

Вони (нинішнє керівництво країни, – 24 Канал) просять діалогу, я сказав: занадто пізно,

– висловився очільник Білого дому.



Трамп оцінив імовірність переговорів з Іраном / Скриншот

Як Іран намагався відновити переговорний процес із США?