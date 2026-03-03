Про це очільник Білого дому написав на своїй сторінці в соцмережі.
Як Трамп висловився про можливість переговорів з Іраном?
Американський президент наголосив, що майже все озброєння Ірану – знищене. Йдеться про системи ППО, авіацію а також флот. Зазначимо, що напередодні, 2 березня, американські військові заявили про розгром усіх 11 іранських кораблів в Оманській затоці.
Нагадав Дональд Трамп і про ліквідацію військово-політичного керівництва Ірану, зокрема йдеться про вбивство верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї та його близького оточення.
Тепер же, за словами американського президента, переговори з Іраном вести немає сенсу.
Вони (нинішнє керівництво країни, – 24 Канал) просять діалогу, я сказав: занадто пізно,
– висловився очільник Білого дому.
Трамп оцінив імовірність переговорів з Іраном / Скриншот
Як Іран намагався відновити переговорний процес із США?
У неділю, 1 березня, Трамп розповів журналістам The Atlantic, що представники нового іранського уряду ініціювали відновлення діалогу, тоді президент США погодився на пропозицію, попри те, що іранці "так довго тягнули з цим кроком".
Йдеться передусім про аспект ядерного озброєння, яке, як повідомляє американська сторона, становило величезну загрозу для всього світу. США й Іран вели непрямі ядерні перемовини за посередництва третіх країн. У лютому 2026-го в Женеві відбувся черговий раунд, тоді Іран наполягав на збереженні певного рівня збагачення урану, США ж вимагали жорстких обмежень під міжнародним наглядом.
Сторони називали перемовини "найінтенсивнішими наразі", тоді країни обмінялися пропозиціями, але компромісу так і не знайшли.
Зі свого боку виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн в етері 24 Каналу припустив, що найімовірніше, кожна зі сторін проголосить свою перемогу, але через кілька років конфлікт знову загостриться.