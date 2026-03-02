Про це йдеться в офіційні заяві Центрального командування ЗС США.

Актуально Білий дім оприлюднив цілі військової операції проти Ірану

Що відомо про знищення іранського флоту?

Американські військові поінформували, що два дні тому, до початку військової операції США, Іран ще мав в озброєєні 11 кораблів в Оманській затоці. Станом на 2 березня, за повідомленнями солдатів США, усі судна – знищені.

Іранський режим десятиліттями переслідував та атакував міжнародне судноплавство в Оманській затоці. Ті часи минули,

– йдеться у заяві.

Американці також зазначили, що свобода судноплавства в міжнародних водах уже понад 80 років забезпечує економічне зростання Сполучених Штатів та всього світу. Сили США й надалі гарантуватимуть цю свободу й захищатимуть її від будь-яких загроз.

До речі, серед офіційно визначених цілей протистояння, опублікованих Білим домом 2 березня, було й остаточне розгромлення Військово-морських сил Ірану.

Як відповідає Іран?