Політолог Ігор Рейтерович зауважив 24 Каналу, що весь час після розпаду Радянського Союзу Росія лише кидала своїх партнерів або просто про них забувала. Мовиться про Вірменію, Венесуелу, Сирію, а тепер Іран, є й інші приклади, наприклад, в Африці.

Чому Росія не могла допомогти?

Ігор Рейтерович підкреслив, що Володимир Путін постійно намагався наслідувати Радянський Союз. Однак СРСР мав можливості допомагати своїм партнерам. Росія не може цього зробити. Зокрема, на це є 2 причини.

Росія і близько на таке не спроможна. Тому що насамперед вона не володіє такими ресурсами, як Радянський Союз. По-друге, немає такого авторитету, як у СРСР. Там була ідеологія. Вона була жахливою, людиноненависницькою, але ззовні вона розказувала, що всі рівні, все буде класно і так далі. СРСР вкладав мільярди і просував цю ідеологію. У Росії нічого такого немає,

– пояснив політолог.

За його словами, у Росії немає навіть тих принципів здійснення зовнішньої політики, які були у Радянського Союзу. Тому очевидно, що Кремль не є надійним союзником.

Цікаво, що політтехнолог Олег Постернак припустив, як на Володимира Путіна вплине війна на Близькому Сході. Хоч Москва та Тегеран уклали стратегічну угоду, однак Володимир Путін не допоміг іранському режиму. Кремль не вперше "кидає" своїх партнерів. Тому очевидно, що Росія втрачає свої зовнішньополітичні позиції. Це впливає на її імідж та підтримку з боку союзників.

Як Росія відреагувала на події в Ірані?